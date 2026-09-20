Amanda Kernell reivindica la cultura sami en 'Brace your heart', una película "sanadora" sobre el perdón

Ejva hereda el rebaño de renos de su difunto padre. Mientras lucha por sacarlo adelante, Heaika, el jefe local, se enamora de ella y, aunque duda, Ejva se siente obligada a aceptarlo. - FESTIVAL DE SAN SEBASTIÁN

SAN SEBASTIÁN, 20 Sep. (del enviado especial de Europa Press, Francisco Serrano) -

La cineasta sueca Amanda Kernell ha presentado en la Sección Oficial del Festival de San Sebastián 'Brace your heart', una película que reivindica la cultura sami -pueblo indígena del norte de Europa en la región de Laponia- a través de una historia sobre el perdón, la pertenencia y los sacrificios que implica formar parte de una comunidad dedicada al cuidado de manadas de renos.

La directora ha definido el filme como una obra "sanadora" y una "declaración de amor" hacia las personas que mantienen esta forma de vida. "Quería hablar acerca del perdón", ha explicado Kernell durante la rueda de prensa, donde ha señalado que en una comunidad pequeña "todo se tiene que perdonar" y ha planteado cómo las personas afrontan sus dramas y continúan formando parte del grupo.

Kernell, que procede por parte de padre de una familia sami dedicada durante generaciones al cuidado de manadas de renos, ha defendido el esfuerzo realizado para mostrar esta cultura sin convertirla en "una postal". "Queríamos que todo fuera real", ha afirmado, explicando que buscaron localizaciones y personas que conocieran de primera mano el trabajo con los renos para que la película "invitara" al espectador a ese mundo.

En este sentido, el casting se prolongó durante casi tres años y la directora buscó intérpretes que reunieran experiencia en el cuidado de los renos y capacidad para actuar. La película está rodada en sami del norte, pese a que la familia de Kernell también habla sami del sur, una diferencia lingüística que obligó a la directora a modificar el guion durante el proceso de selección del reparto. "Tuve que aprender este idioma, que fue muy difícil", ha reconocido.

La cineasta también ha reivindicado la complejidad de su protagonista, una mujer que comete errores y que está lejos de ser una heroína perfecta. "Es una persona humana", ha defendido Kernell, que considera que el espectador debe poder acompañarla en sus luchas y llegar a perdonarla. "No tienes que ser perfecto", ha subrayado, antes de defender que "el mundo necesita personajes complejos".

'Brace your heart' también refleja las dificultades a las que se enfrenta actualmente esta forma de vida. Kernell ha advertido de que existe "mucha presión sobre la tierra" y de que cada vez quedan "menos lugares" donde desarrollar esta actividad. Algunas personas, ha señalado, consideran que puede tratarse de "la última generación" de personas dedicadas al cuidado de los renos, una posibilidad que la directora no descarta, aunque confía en que esta tradición pueda continuar porque constituye "la clave de su cultura".