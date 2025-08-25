Muere la actriz Verónica Echegui

Archivo - La actriz Verónica Echegui en una foto de archivo. - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La actriz Verónica Echegui ha fallecido a los 42 años, según han confirmado Unión de Actores a través de su perfil de la red social X. La capilla ardiente ha quedado ya instalada en el Tanario de La Paz en Madrid, según han confirmado a Europa Press.

Nacida en la capital, la actriz debutó en televisón con papeles pequeños en diferentes series de televisión. Su primera incursión en el mundo del cine fue en la película 'Yo no soy la Juani', donde interpretó a la protagonista. Por dicho papel fue candidata al Premio Goya a la mejor actriz revelación de los Premios Goya. Posteriormente, Echegui estrenó en varios proyectos como 'Tocar el cielo', 'El menor de los males', '8 citas' o 'La casa de mi padre'.

Por su trabajos recibió varias nominaciones como mejor intérprete femnina protagonista por 'El patrio de mi cárcel' (2008) y 'Karmandú, un espejo en el cielo' (2011), ademas de a la mejor interprete femenina de reparto por 'Explota, explota' (2020). Fue en 2022 cuando logró ganar la estatuilla como directora del corto 'Tótem loba'.

La intérpre atesoraba entre sus reconocimientos dos Premios Gaudí por 'Mejor acriz principal' en 'Katmandú, un espejo en el cielo' y como Mejor actriz Secundaria en 'La ofrenda', además de un Premio Feroz.

Sus últimos trabajos en el cine fueron 'Yo no soy esa', película de María Ripoll que estrenó en el 2023, año en el que también estrenó 'A muerte', serie dirigida por Dani de la Orden. En septiembre de 2024 estrenó 'Justicia Artificial', una película de Simón Casal.