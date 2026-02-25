Ana Belén, tras críticas de Bajo Ulloa a las ayudas al cine: "Es machismo puro y engañoso. Oculta las que él recibió"

La artista Ana Belén posa en el photocall durante la presentación de la película 'Islas', a 25 de febrero de 2026, en Madrid (España). 'Islas' supone el regreso al cine de Ana Belén después de una amplia trayectoria, acompañada de Manu Vega, quien ahora - Jose Velasco - Europa Press

Ana Belén ha criticado las palabras del cineasta Juanma Bajo Ulloa, que denunció el pasado jueves que en España solo tienen "recorrido" las películas que hablan de "causas ideológicas" y afirmaba que los hombres "lo tienen profundamente jodido porque no tienen puntos en las ayudas al cine".

"Es machismo puro y me parece que es engañoso porque está ocultando datos económicos muy importantes de ayudas a su película", ha asegurado la artista en una entrevista con Europa Press, con motivo de 'Islas', su nueva película dirigida por Marina Seresesky, que se estrena este viernes en cines.

La actriz regresa a la gran pantalla diez años después de protagonizar 'La reina de España', de Fernando Trueba, un período en el que afirma que no le llegaban "proyectos de cine". "Me gustó mucho el proyecto y la dirección de Seresesky, pero sobre todo que me lo ofreciera porque no era una época en la que me llegasen muchos proyectos de cine. Se lo agradezco muchísimo", ha asegurado.

En 'Islas', Ana Belén encarna a Amparo, una actriz con una carrera cerca del final y que tiene decidido suicidarse en el mismo hotel donde rodó una de sus olvidadas películas. "El hotel es un reflejo de ella y ella es un reflejo de lo que es el hotel. Ese esplendor que tuvo en los años 70 se ha venido abajo para ambos", explica.

"Es una mujer solitaria que no ha sabido crearse un mundo de afectos rico que la protegieran y la cuidaran. Es una mujer muy sola con la necesidad de que le sigan reconociendo como lo que fue y como ella quiere seguir siendo", agrega.

Ana Belén asegura que Amparo es una "diva" que a su vez es invisible para la industria, lo que le lleva a estar al borde del abismo. "Es una mezcla de todo eso. Es una mujer que hace cine y tiene éxito, pero luego viene el silencio y no lo entiende. Ella vive de esos recuerdos, de los recortes de prensa y de la nostalgia de la que tiene que huir", apostilla.

En este sentido, la actriz confiesa que el personaje de Amparo es una mujer que "reconocía y reconoce mucho". En la película, junto a Amparo está Toni, personaje interpretado por Manu Vega, que también admite que se siente "muy conectado" con su papel de joven atormentado.

"En la adolescencia a uno a veces le cuesta encontrar su lugar, le cuesta encontrar a las personas de las que rodearse y son momentos muy complicados", ha indicado.

NOMINACIÓN A VÍCTOR MANUEL: "VOY A BARRER PARA MI TEJADO"

Por otro lado, Ana Belén se ha referido a la primera nominación al Goya de Víctor Manuel por su canción 'Y mientras tanto, canto', tema compuesto para 'La Cena', película nominada a ocho 'cabezones'. La gala de los Goya se celebra este sábado en Barcelona.

"Fue una noticia sorprendente. Estábamos siguiendo las nominaciones por el documental 'Solo pienso en ti' que podía estar nominado, pero que al final no. La vista la teníamos ahí y de repente salió lo de la canción y fue una sorpresa muy grande", ha afirmado.

A escasos días de los Goya, Ana Belén revela que Víctor Manuel vive esta nominación "de manera absolutamente tranquila y relajada", justo en el extremo opuesto a cómo la viviría ella. "Él está muy tranquilo y pensando que lo va a pasar bien con todo el equipo y va a disfrutarlo", augura. Por último, desvela que su película favorita para los Goya es 'La Cena'. "Yo voy a barrer para mi tejado. Es estupendo que una comedia esté nominada a los Goya", sentencia.