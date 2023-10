Ana Belén, Javier Calvo y Javier Ambrossi ('Los Javis'), presentadores de los Premios Goya 2024: "Es un sueño"

Javier Calvo sobre la carga política de la gala: "Estar los tres ya es algo político"

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La 38 edición de los Premios Goya ya tiene presentadores. La cantante y actriz Ana Belén y los guionistas y directores Javier Calvo y Javier Ambrossi ('Los Javis') presentarán la próxima edición de los Premios Goya, que se entregarán el 10 de febrero de 2024 en Valladolid.

Así lo ha anunciado este lunes el presidente de la Academia de Cine, Fernando Méndez-Leite, que ha estado acompañado por los tres protagonistas que han reconocido que les hace "mucha ilusión" formar parte del cine español y que se trata de un "sueño". "No me gustaría terminar este sueño sin cantar los tres", ha admitido Ambrossi al inicio del acto de presentación en la sede de la Academia. "Pues no hay más que pedir, quien sabe", ha contestado Ana Belén.

"A los tres nos importa mucho el cine y creo que se debe reivindicar eso, que lo hacemos desde el amor y el respeto a una profesión que se merece un homenaje cada año", ha afirmado Ambrossi, que ha añadido que Calvo y él se volcarán al 100% con su creatividad y con lo que reivindican. "Intentaremos volcarnos hasta donde se llegue y hasta donde todas las partes piensen que es la mejor gala posible", ha destacado.

Al respecto, Calvo ha asegurado que intentarán dar un "frescor" a los Premios Goya y ha confesado que de pequeño se ha imaginado cómo sería su gala ideal de los Premios Goya. "Para mí es un honor. Yo de pequeño miraba la gala de los Goya y soñaba con algún día ser parte de ese lugar. Era un sueño estar entre toda esa gente y participar en esas películas que me han formado y con las que he soñado. He visto a Ana Belén de pequeño, he escuchado sus canciones, he visto sus películas. Es para mí una inspiración, entonces estar en la gala de los Goya, presentarla y encima con una musa como ella, es un sueño", ha afirmado.

Por su parte, Ana Belén ha bromeado al asegurar que presentar los Goya con 'Los Javis' es "como tirarse a una piscina" y ha confesado que la primera palabra que se le pasó por la cabeza cuando Méndez-Leite se lo propuso fue que era un "marrón". "Me llamó Fernando y no pude decirle que no, únicamente le dije que esperase porque yo estoy con una gira de teatro y tenía que encajar las fechas, a lo que me respondió que si no lo hacía yo se iba a morir", ha comentado entre risas.

Sin embargo, para Ambrossi presentar los Goya significa "una de las oportunidades" más importantes de su vida. "Yo no pienso que sea un marrón, me parece una oportunidad súper bonita para homenajear al cine que me ha hecho mejor y los Goya han sido parte fundamental de mis ganas de soñar. Estar aquí es un privilegio, nunca un marrón", ha apostillado.

Los tres protagonistas no han adelantado cómo será la gala y qué puntos fuertes habrá, pero han señalado que confían en que salga "muy bien" y en que el público no termine diciendo: 'qué larga ha sido la gala'. Por último, Ana Belén se ha referido a las posibles críticas que se les haga a los presentadores y ha bromeado diciendo que como ella es "mayor" las críticas serán "condescendientes". "Ellos son jóvenes, se llevarán todo el horror de las críticas", ha afirmado, antes de que 'Los Javis' apuntasen que "seguro que pasará".

Ana Belén ha estado cinco veces nominada a los Goya (cuatro como actriz y una como directora novel) y en 2017 fue galardonada con un Goya de Honor. Un año después, Calvo y Ambrossi fueron nominados por el guion y la dirección novel de 'La llamada'. La anterior gala de los Goya fue conducida Antonio de la Torre y Clara Lago.

POLITIZAR LA GALA

Por otro lado, preguntados acerca de la carga política que tenga la ceremonia, Javier Calvo ha manifestado que el público sabe las reivindicaciones que ellos realizan y asegura que ser los presentadores "ya es una declaración de intenciones". "No sé por dónde irán los tiros, pero ya nos conocéis. Que estemos los tres ya es algo político", ha contestado.

En este sentido, Ana Belén ha negado que tengan temas exactos para tratar el 10 de febrero, aunque apunta que la "manera en la que uno trabaja y entiende las cosas es una manera de hacer política". "Desde donde estamos y con la manera que tenemos de enfrentarnos a la profesión, ya estamos diciendo algo", ha indicado.

En relación con el cine español en 2023, la actriz ha afirmado que hay "buena cosecha" y ha destacado las películas "tan diversas" y con diferentes discursos que se han estrenado. "Es una maravilla sentirte partícipe de esto", ha reconocido.

Por su parte, Javier Ambrossi ha apuntado que hay muchas películas que le han llamado la atención, como 'Creatura' de Elena Martín Gimeno, 'Las chicas están bien' de Itsaso Arana o los chicos de 'Burnin' Percebes'.

"Todas las que están conectando conmigo son películas de gente que casi está empezando y se ve que hay una cosecha de gente con muchísima fuerza. Por eso también estamos nosotros aquí, porque hay un relevo real del cine que está llegando, con unas nuevas voces que hablan muy fuerte, y que la Academia empieza a escuchar", ha sentenciado.

ROSA MARÍA SARDÀ, EL ESPEJO DE LOS PRESENTADORES

Asimismo, los tres futuros presentadores de los Premios Goya han asegurado que se han visto muchas galas anteriores y han destacado el buen hacer de Rosa María Sardà como presentadora. Ambrossi ha elogiado a la que fue actriz por su "naturalidad" y por haber sido "súper reivindicativa".

"Rosa María Sardà es de mis favoritas. Es inolvidable, natural, divertida, sin forzar, súper reivindicativa también desde lo natural, con un cuerpo orgánico, con una manera de enfrentarse al reto, súper auténtica. Me parece la número uno que ha pasado por la gala de los Goya", ha enfatizado.

Además, han ensalzado el buen trabajo que también realizaron actores como Dani Rovira, Antonio de la Torre, Clara Lago o Andreu Buenafuente.