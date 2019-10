Ang Lee lleva al límite la tecnología para clonar a Will Smith en Géminis: "Hacer a Junior por ordenador era esencial"

Publicado 10/10/2019 13:39:43 CET

Ang Lee y Will Smith en el rodaje de Géminis

Ang Lee y Will Smith en el rodaje de Géminis - PARAMOUNT PICTURES - Archivo

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

En su nueva película, 'Géminis', Ang Lee va un paso más allá en su audaz y decidida apuesta por la tecnología más puntera a la hora de hacer cine. El director de 'La vida de Pi' y 'Tigre y Dragón' sigue decidido a utilizar todas las herramientas a su alcance para que el Séptimo Arte camine en la dirección que los avances técnicos marcan que en este caso tiene como gran hallazgo a la versión rejuvenecida de Will Smith.

Y es que Junior, el joven clon del protagonista de 'Géminis', no está creado a partir de la interpretación de Will Smith con una tecnología de rejuvenecimiento similar a la que se ha usado en películas como 'El irlandés', lo nuevo de Martin Scorsese, 'Capitana Marvel' o anteriormente en 'El curioso caso de Benjamin Button', sino que, tal y como remarka el director, es un personaje totalmente nuevo, creado a partir de cero con CGI.

Este personaje es la contraparte del asesino de élite al que interpreta Will Smith, Henry Bogan, quien tendrá que luchar contra esta versión más joven de sí mismo en la cinta que llega a las salas este viernes. Un auténtico portento tecnológico rodado en 3D a 120 fotogramas por segundo y resolución en 4K que ha creado digitalmente a uno de sus dos protagonistas.

"Crear a Junior digitalmente, que sea un personaje generado por ordenador, era un requisito esencial de la película, va dentro del paquete. Hemos llegado a un nivel de detalle que quizá nadie ha alcanzado nunca. Por eso no me gusta llamarlo rejuvenecer, no es sólo eso. La edad hace cosas más misteriosas que las arrugas", reflexionó Lee en una mesa redonda sobre su película cuyas declaraciones recoge Cinemablend.

"Incluso a 60 fotogramas por segundo, y no a 120 en 2K, tienes que tener una mentalidad diferente al ver la película porque es distinto y habría que hacer la película de otra manera. Creo que fue eso lo que me hizo querer [crear a Junior], porque no puedes usar maquillaje, borrar arrugas o cambiar su corte de pelo", continuó el director.

"CON ESTOS MEDIOS, NO VOY A PERMITIRLO"

"Tampoco es válido que haya alguien actuando y digas que es más joven [al utilizar técnicas de rejuvenecimiento]. Incluso podríamos haber hecho que actuara el hijo de Will Smith, y haberle convertido en su clon en la película. Pero con los medios de los que disponemos hoy en día, no voy a permitirlo", afirmó contundente Lee, más que convencido de la importancia de distinguir a Junior de Henry.

"Espero que algún día la gente deje de calificar a las películas como HFR, o, que si lo hacen, también digan que una película está rodada a 24 fotogramas por segundo. No dices que una película tiene color, o que es hablada: dices que una película es muda. Así que tenemos que explorar lo que nos brinda la tecnología", reflexionó.

"La gente cree que el 3D es alta tecnología, y cualquier técnica de este tipo está en contra del arte y de su espíritu. Pero yo no me lo trago", sentencia el director, que tiene claro su deseo.

"Me encantaría que hubiera salas de cine que tuvieran grandes pantallas con resoluciones diferentes a la habitual, más inmersivas. Me encantaría ver a la gente volver al templo del cine".

Y, aunque Lee es consciente de que el progreso es lento, tiene claras sus intenciones y su papel dentro del avance del cine, tal y como reconoce en una entrevista con Deadline: "Perseguimos el próximo medio: ¿Qué deberíamos hacer? ¿Ir paso a paso o correr el riesgo de dar un gran salto? El hecho es que no voy a volverme más joven, y tengo un poco de prisa por poner mi grano de arena".

"Si esperas que el desarrollo sea gradual, creo que el avance tardará mucho en llegar. Prefiero sufrir el dolor y la desilusión de este gran salto y hacer algo con lo que la audiencia sienta que esto es algo completamente diferente", sentenció, decidido. Una dificultad que no le detendrá, tal y como reconoció en la mesa redonda. "¿Si pararé? No. Soy demasiado curioso".