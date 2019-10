Así es la experiencia Géminis 3D+, lo nuevo de Ang Lee con Will Smith: 120 fotogramas por segundo y resolución 4K

Actualizado 08/10/2019 12:46:24 CET

Will Smith, rejuevenecido en Géminis - PARAMOUNT PICTURES

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

Géminis, la nueva película de Ang Lee que llega este viernes 11 de octubre a los cines, promete ser una auténtica revolución audiovisual. La cinta protagonizada por Will Smith cuenta con dos personajes interpretados por el actor, uno de ellos rejuvenecido a través de un sofisticado software. Pero esta no la única gran novedad de un filme que también pretende traspasar fronteras tecnológicas dentro del cine con su resolución 4K, sus 120 fotogramas por segundo y su apuesta por el uso de la revolucionaria tecnología 3D+.

Tal y como viene haciendo en sus últimos trabajos, Ang Lee, responsable de éxitos tan aclamados como Tigre y Dragon, Brokeback Mountain o La vida de Pi, quiso dar un paso más allá para "reformular las posibilidades de lo que puede ser en la práctica una experiencia cinematográfica".

Esta apuesta por la última tecnología en la creación de efectos visuales busca conseguir el mayor realismo posible tanto en la 'clonación digital' de Will Smith como en las intensas secuencias de acción de la película. De ahí que Géminis sea un filme con diferentes formatos en función de las capacidades de los proyectores de las salas de cine que van desde las condiciones habituales con resolución 2K y 24 fotogramas por segundo hasta sesiones en 3D+ con los apabullantes 120 fotogramas por segundo.

Proyectada en su concepción máxima, esto es, en 3D, a 120 fotogramas por segundo y con una resolución en 4K, Géminis pretende ser no solo una revolución tecnológica, sino una puerta abierta a una nueva forma de hacer y de ver el cine.

"Es muy emocionante. Me he dado cuenta de que a más de 100 fotogramas por segundo es donde realmente eres libre", afirma el propio Lee. Para esta proyección 3D+ se usa un sistema de proyección HFR, Cinity, un sistema puntero nacido de la colaboración de Christie RealLaser y Huaxia Film Distribution.

La nueva película de Ang Lee es la segunda que se ha rodado a 120 fotogramas por segundo. Antes, el director de La vida de Pi ya se aventuró en el rodaje de Billy Lynn, la primera cinta filmada en este innovador formato.

EN BUSCA DE "LA ESENCIA DE LA INOCENCIA"

La esperada cinta protagonizada por Will Smith no sólo ha hecho uso de una refinada tecnología para su proyección, sino que también ha rejuvenecido a su protagonista mediante la tecnología. Una joven versión del actor que ha sido creada digitalmente a partir de la captura del movimiento de la interpretación de éste.

Tal y como explicó el propio Will Smith en un evento de Microsoft en Washington durante el pasado fin de semana, Ang Lee revisó concienzudamente su filmografía para guiar su interpretación: "Cogió imágenes de trabajos anteriores El príncipe de Bel-Air, Men in Black o Independence Day, y yo pensé, 'Guau, este tipo es un verdadero fan'. Pero fue un paso más allá, cogió todo eso, me sentó y me dijo: 'Mira cómo se expresan tus ojos, es la esencia de la inocencia'".

Precisamente ese contraste entre el Smith maduro y su joven clon, entre la veteranía de uno y la ingenua temeridad de otro, queda perfectamente reflejado en este clip del filme en primicia para los lectores de Europa Press.

Cargando el vídeo....

Una inocencia representada en Géminis por Junior, el joven clon de Henry Brogan, un asesino de élite de 51 años. Esta versión 25 años más joven que el agente lee y se anticipa a cada uno de sus movimientos, por lo que tendrá que enfrentarse a sí mismo si quiere conseguir jubilarse y disfrutar de su retiro.

Géminis llega a los cines este viernes 11 de octubre.