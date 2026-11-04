Antonio de la Torre estrena 'Sacamantecas' y apunta a trenes y vivienda: "El capitalismo mata y desahucia"

Archivo - El actor Antonio de la Torre atiende a los medios de comunicación por el rodaje de la película "Los Tigres", a 29 de mayo de 2024, en Huelva, Andalucía (España). Rodaje de 'Los tigres' nuevo proyecto cinematográfico del director Alberto Rodrígue - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El actor Antonio de la Torre ha asegurado que "el capitalismo mata" y ha vinculado este sistema económico con las recientes tragedias ferroviarias ocurridas en España, además de hacerlo con el problema de acceso a la vivienda, que considera "uno de los grandes fracasos del capitalismo".

"Yo creo que también es una de las razones por las que han sucedido estos dos accidentes tan fatales de tren. El capitalismo mata y desahucia", ha afirmado el actor en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines el próximo viernes, 6 de noviembre, de su nueva película 'Sacamantecas'.

Así ha respondido el actor al ser preguntado por si la vivienda constituye uno de los grandes problemas del siglo XXI. "Yo creo que es el gran problema y uno de los grandes fracasos del capitalismo", ha indicado.

En este sentido, Antonio de la Torre ha relacionado este problema y estas tragedias con la búsqueda del "máximo beneficio". "El asunto de la vivienda es un problema estructural", ha agregado.

En 'Sacamantecas', Antonio de la Torre interpreta a un asesino en serie histórico del que, según ha explicado, existe poca información. El asesino es Juan Díaz de Garayo. El actor ha reconocido que construir este personaje supuso un reto, tanto por tener que dar credibilidad a un criminal como por tratarse de una figura de otra época, con códigos culturales diferentes.

"Lo he construido más en base a cosas que sabíamos que queríamos adentrarnos. Por ejemplo, sabíamos que era analfabeto pero no queríamos que diera la sensación de que era el causante de por qué mataba", ha explicado.

Por su parte, Patricia López Arnáiz, que da vida a Ángela, ha descrito a su personaje como una mujer "muy cerrada, muy dura", que se ha protegido de sus heridas personales mediante una coraza. La actriz ha explicado que su motivación para buscar al Sacamantecas no responde tanto a un deseo de hacer justicia como a la necesidad de redimir la culpa que siente por su relación con su hermana, asesinada tras haber tenido una hija fuera del matrimonio.

"Me reconozco en el personaje en la vivencia de la culpa, que es algo que conozco y que desgraciadamente hemos heredado las mujeres", ha lamentado. López Arnáiz ha señalado que también la actualidad de la perspectiva feminista es vigente, ya que se aborda la violencia sexual contra las mujeres como un problema "sistémico y estructural", presente tanto en los comportamientos individuales como en las instituciones. "Es algo actual", ha lamentado.

LOS PERSONAJES QUE VIVEN EN LOS MÁRGENES

Por su parte, el director de la película, David Pérez Sañudo, ha definido 'Sacamantecas' como una historia sobre "los personajes que se mueven en los márgenes", una reflexión que conecta las desigualdades territoriales y sociales del siglo XIX con las actuales.

"Hay algo que tiene que ver con dónde está la mirada puesta. Hay algo clarividente y es que para que haya una periferia tiene que haber un centro de ciudad, para que haya un exterior tiene que haber un interior", ha explicado.

En este sentido, el cineasta ha establecido un paralelismo entre la organización de las ciudades de aquella época y las fracturas urbanas actuales, con infraestructuras que, aunque conectan distintos puntos, también pueden separar socialmente a sus habitantes. "La M-30 ha servido para separar Salamanca de barrios de menor renta per cápita. Las grandes vías del tren son también fracturas, conectan dos puntos pero también separan dos márgenes", ha señalado.

Pérez Sañudo ha explicado que el interés inicial por esta historia nació precisamente de la relación entre el territorio y sus personajes, más allá de la figura del propio asesino en serie. Entre los elementos que despertaron su curiosidad figura el hecho de que Vitoria pasara de ser considerada una ciudad de referencia en el norte a registrar uno de los mayores índices de criminalidad del Estado en un periodo de unos 30 años.