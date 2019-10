'Arab Blues', primer largometraje de Manele Labidi, y 'Echo', de Rúnar Rúnarsson, propuestas para este domingo

Actualizado 19/10/2019 17:27:37 CET

Fotograma de Arab Blues - KAZAK PRODUCTIONS

VALLADOLID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

'Un divan á Tunis' (Arab Blues), primer largometraje de la directora francotunecina Manele Labidi, y 'Bergmál' (Echo), tercera película del realizador islandés Rúnar Rúnarsson, serán las propuestas de la 64 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci) para este domingo, 20 de octubre.

El viaje cinematográfico de la jornada dominical trasladará al espectador del suburbio de Túnez en el que trabaja Selma, la protagonista de 'Arab Blues' a Islandia en Navidad desde la mirada de Rúnarsson.

UN DIVAN À TUNIS (ARAB BLUES)

Después de estudiar durante varios años en Francia, Selma se traslada a Túnez para abrir su propia consulta psicoanalítica. Sin embargo, su vida da un giro de 180 grados justo después de que tenga lugar la revolución social y política de la Primavera Árabe. Pese a que los comienzos son difíciles, la demanda pronto comienza a sobrepasar sus capacidades.

Pero para poder lograr que su negocio siga creciendo necesita un tipo de certificación especial de la que ella carece y mientras trata de hacer todos los trámites administrativos necesarios para cumplir su sueño, se reencuentra con un pasado que creía haber dejado atrás.

BERGMÁL (ECHO)

Islandia en Navidad. Todo el mundo se prepara para las fiestas mientras una atmósfera especial, en la que se mezclan la emoción y el nerviosismo, se adueña del país.

En medio del campo una granja abandonada es pasto de las llamas. En la escuela, un coro infantil entona villancicos. Los pollos desfilan por el carril de un matadero. En un museo, una mujer discute al teléfono con su exmarido. En el cuarto de estar de una casa, una muchacha le prueba a su abuela unas gafas de realidad virtual recién compradas. A lo largo de 56 escenas, 'Bergmál' traza una semblanza, tierna a la vez que mordaz, de la sociedad moderna.

LOS DIRECTORES

Manèle Labidi es una guionista y directora franco-tunecina. Estudió Ciencias Políticas y Economía y trabajó en el sector financiero durante varios años antes de dedicarse al cine. Ha participado en diversos proyectos como guionista y directora para el teatro, la radio y la televisión.

Su primer cortometraje, 'Une chambre à moi' (2018), es una variación tragicómica sobre el famoso ensayo de Virginia Woolf 'Una habitación propia'. En 2016 tomó parte en un programa de guion de La Fémis de Paris. 'Arab Blues' (2019) es su primer largometraje, y se alzó con el premio del público de la sección Giornate degli Autori en el Festival de Venecia.

Por su parte, Rúnar Rúnarsson, cineasta islandés nacido en Reikiavik en 1977, resultó nominado a los Oscar por su cortometraje 'The Last Farm' (2004), y en 2008 compitió por la Palma de Oro en Cannes con su corto 'Two Birds'.

En 2009, se graduó en el programa de dirección cinematográfica de la Escuela Nacional de Cine de Dinamarca. Su debut en el largometraje, 'Volcano', se estrenó en la Quincena de los Realizadores de Cannes en 2011 y ganó el premio al mejor largometraje en Punto de Encuentro de la 56 Seminci. Su segundo largo, 'Sparrows' (Gorriones), ganó la Concha de Oro del Festival de San Sebastián en 2015. 'Bergmál' es su tercer largometraje.