Bárbara Rey, Isaki Lacuesta, Bárbara Lennie, Tiempo después y Las distancias, premiados por los Premios Yago

El pasado sábado entregaron en Sevilla los Goya, que tuvieron a El Reino de Rodrigo Sorogoyen y Campeones de Javier Fesser como grandes triunfadoras. Es turno ahora de los Premios Yago, que en su quinta edición reinciden en su empeño de hacer, a su manera, un poco de justicia cinéfila y resarcir a aquellos trabajos olvidados por la Academia de Cine.

Los premiados de esta nueva edición son el director Isaki Lacuesta, la actriz Bárbara Lennie, el especialista de acción Óscar Dorta, el reparto de la película Tiempo Después y la película Las distancias. Además, la actriz Bárbara Rey recibirá el Yago de Honor en la gala de entrega que, con el patrocinio de Hendrick's Gin, tendrá lugar el próximo 20 de febrero en la madrileña sala El Sol y estarán de nuevo presentados por el cómico y guionista Luis Fabra.

El director de Entre dos aguas, Isaki Lacuesta, ha sido el ganador del Yago Impepinable, el premio que se concede al nominado de los Goya no ganador. El jurado ha querido reconocer a una de las grandes películas de este año, capaz de hacerse un hueco en una gala de gustos habitualmente tan comerciales como los Goya. "La sensibilidad, crudeza y calidad con la que narra Isaki es uno de los mayores valores de nuestro cine". asegura el jurado.

El premio Yago al no nominado es Bárbara Lennie en un año en el que la actriz ha brindado interpretaciones del más alto nivel en cintas como Petra de Jaime Rosales -que no obtuvo ninguna nominación en Los Goya- o La enfermedad del domingo de Celia Rico. El Yago al no reconocido, premio destinado a aquellos profesionales que no puedan estar nominados a un Goya ya que no hay una candidatura para ellos, recae en Óscar Dorta, el doble de acción de Dani Rovira en 'Superlópez'.

El Yago al éxito menos comercial es para Las distancias, el filme de Elena Trapé protagonizado por Alexandra Jiménez, Miki Esparbé, Isak Férriz, Bruno Sevilla y María Ribera. Un premio con el que el jurado ha querido reconocer un trabajo notable, pero que no tuvo el recorrido que merece en taquilla. Además, en su quinta edición los Yago amplían su plantel de galardones destinado a premiar al mejor reparto del año, algo prácticamente inédito en nuestro país.

Así, el jurado compuesto por Andrea Bermejo (Cinemanía), Mafalda González Alegre (Flooxer), Alejandro Calvo (Sensacine), Alicia García Arribas (EFE), Israel Arias (Europa Press), Jessica Bermúdez (Revista Don), Jorge Coscarón (Esquire), Gregorio Belinchón (El País), Isabel Vázquez (Fotogramas, Movistar +), Beatriz Martínez (El Periódico, Fotogramas), Pepa Blanes (Cadena Ser, Movistar +), Álvaro Vega (Doblesentido), Javier Zurro (El Español) y presidido por Santiago Alverú, director de los premios, otorga el primer Yago al mejor grupo de irreductibles va para el elenco de actores de Tiempo Después, la última y genial obra del maestro Jose Luis Cuerda.

BARBARA REY, YAGO DE HONOR

Finalmente, el Yago de honor en esta quinta edición es para la actriz Bárbara Rey. El premio, conferido por un jurado especial formado por Elena Sánchez (Días de cine), José Fernández (TVE), Fernando Muñoz (ABC), Marta Medina (El Confidencial), Belén Remacha (El Diario.es), Gonzalo del Prado (Antena 3), Custodio Pastor (Icon, El País), Juan Ramón López (Vanitatis), Carmen Lobo (La Razón), Paloma Rando (Vanity Fair) y Pablo Batista (Cadena Ser), recae así en una actriz que los Yago definen como inclasificable.

Rey, que ha trabajado en más de cuarenta películas y series de televisión, cuenta en su filmografía con algunas obras muy populares del del cine español como, La llamaban la madrina, La escopeta nacional o Carne apaleada.