Ben Aflleck dirigirá a Matt Damon en la película sobre la estafa del Monopoly de McDonald's

Actualizado 03/08/2018 11:44:58 CET

MADRID, 3 Ago. (EUROPA PRESS) -

Ben Affleck y Matt Damon volverán a trabajar juntos en la gran pantalla. Lo harán para llevar al cine una historia real, la de la estafa millonaria que sufrió la cadena de comida rápida McDonald's a cuenta de su juego de Monopoly.

Según informa Deadline, Affleck será el director y Damon el protagonista de esta película que estará producida por 20th Century Fox y cuyo guión correrá a cargo de Paul Wernick y Rhett Reese, responsables del libreto de Deadpool o Bienvenidos a Zombieland.

La estafa fue repasada hace tan solo unos días por The Daily Beast en el artículo 'How an Ex-Cop Rigged McDonald's Monopoly Game and Stole Millions' (Cómo un ex policía amañó el juego de Monopoly de McDonald's y robó millones) y relata cómo a través de un juego promocional de McDonald's y Hasbro (propietaria del Monopoly) que estuvo funcionando desde el año 1987, un policía estafó un montante que ascendería a unos 24 millones de dólares.

El protagonista, al que dará vida Damon, es Jerry Jacobson, un exagente de policía que responsable de la seguridad de Simon Marketing, la compañía que imprimía las tarjetas del juego de Monopoly de McDonalds y encargada de la adjudicación de los premios que estuvo durante años robando las tarjetas premiadas del juego.

Como no podía quedarse con los premios -que iban desde jugosas cantidades en efectivo hasta coches e incluso el gordo, el premio del millón de dólares- para no llamar la atención, optó por vender las piezas premiadas a personas con las que contactaba a través de amigos y familiares creando así una gran trama de estafadores. Jacobson comenzó a robar estas piezas en 1989 y fue detenido por el FBI en 1996.