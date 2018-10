Björn Runge dirige a Glenn Close en 'La buena esposa': "Ganar un Oscar es un juego político"

Publicado 18/10/2018 16:18:02 CET

El cineasta Björn Runge dirige a Glenn Close en su película 'La buena esposa', que se estrena este viernes 19 de octubre en España, en la que la interpréte da vida a una mujer a la sombra de su marido, que estalla justo cuando le conceden el premio Nobel de Literatura.

Close, que ha estado nominada seis veces a los Oscar, podría volver a optar a la estatuilla por este trabajo, una posibilidad por la que el propio Runge siente "cierta esperanza", según ha señalado en una entrevista con Europa Press el cineasta. No obstante, ha reconocido que se trata de un "juego político" que está "fuera del control de uno".

"En julio pasé tres meses en Estados Unidos haciendo promoción de la película y pude detectar cómo se trabaja alrededor de Close para la campaña del Oscar. Es un juego político, pero dentro de ese juego, quiero que atiendan a su interpretación y se reconozca eso. Tengo cierta esperanza, pero es algo que está fuera del control de uno", ha señalado.

En 'Una buena esposa' --una adaptación de la novela de Meg Wolitzer-- también se cuenta algo de las intrigas por conseguir un premio como el Nobel, si bien la parte importante de la historia se centra en el personaje de Joan Castleman (Glenn Close), quien ha sacrificado su vida y su talento en favor de su marido, el prestigioso escritor Joe Castleman (Jonathan Pryce).

Runge ha contado cómo tras "enamorarse" del guión tuvo que convencer a Close para que diera el visto bueno a su participación. "Tomé un vuelo a Nueva York y estuve desayunado con ella: tras hablar mucho tiempo sobre el guion y sobre el teatro, me miró de repente y me dijo que quería que dirigiera esta película", ha señalado.

EL MOVIMIENTO 'ME TOO'

El cineasta sueco --colaborador habitual del también director Roy Andersson-- ha recordado que este tipo de historias con las esposas en segundo plano es algo que "pasa y seguirá pasando" en el mundo. "Por eso es bueno que este trabajo llegue a muchas culturas cercanas a la nuestra y a muchos países que permiten ese tipo de estructura patriarcal. Espero que sirva de inspiración a muchas mujeres", ha defendido.

Preguntado sobre el movimiento emergente 'Me too', Runge lo ha calificado de "fuerte y necesario". "Tenemos que reflexionar. Creo que en la industria es fácil jugar a este juego de poder con los demás de manera muy negativa. Ahora se señala a Harvey Weinstein, pero todos los países tienen su Weinstein", ha lamentado.

LOS PREMIOS NOBEL, EN RIESGO

En esta misma línea, también ha abordado el escándalo de abusos sexuales que ha rodeado a la Academia sueca y que ha llevado a que este año no se entregue el Premio Nobel de Literatura. Runge ha aclarado que la película fue rodada en el año 2016, un año antes de que surgiera esta polémica.

"Me pareció triste cuando decidieron no conceder el Nobel, porque las historias de los libros son una de las grandes cosas como humanos que tenemos. Todo lo que amenaza a la novela me parece mal: esperemos que los miembros de la Academia se vuelvan a unir, porque sino corre el riesgo de desaparecer la institución", ha concluido.