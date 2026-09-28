'La bola negra', en el 'top ten' de los estrenos españoles: 610.000 espectadores y casi 4,7 millones de euros

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

'La bola negra', de Javier Calvo y Javier Ambrossi ('Los Javis') ha registrado más de 610.000 espectadores y casi 4,7 millones de euros en su primer fin de semana en las salas españolas, lo que lo convierte en el noveno mejor estreno español de la historia, el cuarto mejor estreno de 2026 y el segundo mejor de la última década, por detrás de 'Torrente presidente', según datos de Rentrak proporcionados por Elastica.

Así, tras más de 15 años sin que ningún nuevo título entrara en el 'top ten' de mejores estrenos, en 2026 ha ocurrido dos veces: con 'Torrente Presidente' y, ahora, con 'La Bola Negra'. Además, Elástica enfatiza que se ha convertido en el mejor estreno de una distribuidora independiente en la historia al superar los 2,2 millones que '[REC] 2' consiguió en 2009 vía Filmax.

A nivel diario, la cinta ha crecido en sus ingresos de forma diaria con el domingo como su día con mayor afluencia. Así, de su estreno de 1,31 millones de euros el viernes (46,7% de cuota de mercado), pasó a un sábado de 1,64 millones de euros, un 25% más que el viernes de estreno (y 40% de cuota de mercado), y el domingo volvió a aumentar un 5% hasta los 1,72 millones (47% de cuota de mercado).

Por ello, la cinta de 'Los Javis' ha tenido mejor apertura que 'Ocho apellidos vascos', la película con más espectadores de la historia del cine español (38 millones de euros totales) que abrió con 404.020 espectadores y 2,72 millones de euros.

De este modo, ha registrado más de 600.000 espectadores en tres días pues, incluyendo pases especiales, la película ha sido vista ya por 616.292 personas y se convierte en el mejor estreno no secuela de 2026, en un año dominado por franquicias y sagas, como 'Vengadores', 'Tadeo Jones', 'Torrente' o 'Spider-Man'.

Además, 'La Bola Negra' fue el único filme del 'top 20' que aumentó sus ingresos el domingo. La película ha liderado así la cartelera española en su primer fin de semana y ha acaparado el 44,54% de toda la taquilla nacional.

En concreto, lideró la cartelera con 11.995 euros de media por sala y 1.480 espectadores por cine, en un fin de semana en el que tuvo lugar el reestreno de 'Vengadores: endgame', el debut de 'En el corazón de la bestia' (1,28 millones en apertura) y las continuaciones de 'Resident Evil' y 'Coyote VS Acme'.

La cinta, que representará a España en la carrera de los Oscar, también recibió el sábado el Premio del Público Ciudad de Donostia a la Mejor Película del Festival de San Sebastián, donde se exhibió fuera de concurso en la sección 'Perlas'.

Poco antes, recibía también el premio del Público en el Festival de Toronto y 'Los Javis' recibieron 'ex aequo' con el cineasta polaco Pawl Pawlikowski el Premio a la Mejor Dirección en el Festival de Cannes, donde la película fue seleccionada para la competición.

'La Bola Negra' también ha logrado el mejor debut de un drama en castellano de la historia y se convierte en el drama hablado en castellano con mejor arranque registrado. En este sentido, 'Lo imposible' tiene una apertura superior, pero está rodada en inglés.