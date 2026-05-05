Camilo, Manuel Carrasco y María Becerra actuarán en la XIII gala de los Premios Platino Xcaret

Archivo - Manuel Carrasco en el Teatro de la Maestranza de Sevilla durnate la entrega de las Medallas de Andalucía 2026 a 28 de Febrero de 2026 en Sevilla (España). - Leandro Wassaul - Archivo

MADRID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La XIII gala de los Premios Platino Xcaret, que se celebra este sábado en el Teatro Gran Tlachco del Parque Xcaret (Riviera Maya - México) contará con las actuaciones musicales del cantante colombiano Camilo, del cantante español Manuel Carrasco y la argentina María Becerra.

La gala del audiovisual iberoamericano fusionará ritmos de flamenco, dance, funk y reguetón. Así, Camilo interpretará en directo uno de sus grandes éxitos, mientras que Carrasco combinará ritmos de flamenco y pop en su puesta en escena, y María Becerra, que no pudo asistir a la anterior edición de los Premios Platino, regresará al escenario con una balada pop de carácter emotivo y tintes urbanos.

Asimismo, Tony Grox & Lucycalys, ganadores del Benidorm Fest 2026, también actuarán y mostrarán sobre el escenario su propuesta artística en la que confluyen la electrónica, el pop y las raíces flamencas.

En cuanto a las nominaciones, 'Los Domingos' de Alauda Ruiz de Azúa, y 'Belén', de la argentina Dolores Fonzi, ambas con 11 candidaturas, son las dos películas favoritas en los XIII Premios Platino Xcaret. Tras las cintas de 'Los Domingos' y 'Belén' se sitúan 'O agente secreto' ('El agente secreto'), de Kleber Mendonça Filho, con ocho candidaturas; y 'Sirât', de Oliver Laxe, con siete candidaturas.

En el terreno de las series, 'El Eternauta', de Bruno Stagnaro, ocupa el primer puesto con 13 nominaciones, mientras que 'Anatomía de un instante' (Rafael Cobos, José Manuel Lorenzo, Fran Araújo, Alberto Rodríguez) se sitúa en la segunda posición, con 12 nominaciones.

En concreto, el Platino a la Mejor Película Iberoamericana de Ficción reconocerá al mejor largometraje iberoamericano del año, categoría a la que en esta edición concurren 'Aún es de noche en Caracas' (Marité Ugás y Mariana Rondón), 'Belén' (Dolores Fonzi), 'Los Domingos' (Alauda Ruiz de Azúa), 'O agente secreto' (Kleber Mendonça Filho) y 'Sirât' (Oliver Laxe).

En la categoría de Mejor Dirección, los nominados son Alauda Ruiz de Azúa ('Los Domingos'), Dolores Fonzi ('Belén'), Kleber Mendonça Filho ('O agente secreto'), y Oliver Laxe ('Sirât').

PREMIOS YA ANUNCIADOS

En esta 13ª edición, ya se ha anunciado que Álvaro Cervantes y Camila Pláate han sido los ganadores a Mejor Actor de Reparto y Mejor Actriz de reparto por su actuación en 'Sorda' y 'Belén', respectivamente, así como el Premio al Cine y Educación en Valores, que recae en 'Belén', de Dolores Fonzi, una cinta que versa sobre los derechos reproductivos de las mujeres ante una denuncia falsa que recibe una joven que es acusada de aborto ilegal en Tucumán, Argentina.

Junto a Álvaro Cervantes y Camila Pláate, César Troncoso se ha alzado con el Premio a Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniseries o Teleseries y Andrea Pietra hace lo propio como Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniseries o Teleseries, ambos por 'El Eternauta'.

Por su parte, Tomaz Alves Souza y Mateus Alves ('El agente secreto') se alza con el reconocimiento a Mejor Música Original, mientras que Federico Jusid ('El Eternauta') se hace con el galardón a Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie.

En el terreno de los largometrajes, los premiados son Thales Junqueira ('El agente secreto') a Mejor Dirección de Arte; Eduardo Serrano y Matheus Farias ('El agente secreto') a Mejor Dirección de Montaje; Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas ('Sirat') a Mejor Dirección de Sonido; Mauro Herce ('Sirat') a Mejor Dirección de Fotografía; Pep Claret ('Sirat') a Mejores Efectos Especiales; Helena Sanchís ('La Cena') a Mejor Diseño de Vestuario; Ana López-Puigcerver, Belén López-Puigcerver y Nacho Díaz ('El cautivo') a Mejor Maquillaje y Peluquería.

En este misma línea, también resultan ganadores en las categorías de Miniserie o Teleserie Pepe Domínguez del Olmo ('Anatomía de un instante') a Mejor Dirección de Arte en Miniserie o Teleserie; Alejandro Brodersohn y Alejandro Parysow ('El Eternauta') a Mejor Dirección de Montaje en Miniserie o Teleserie; Daniel de Zayas ('Anatomía de un instante') a Mejor Dirección de Sonido en Miniserie o Teleserie; Álex Catalán ('Anatomía de un instante') a Mejor Dirección de Fotografía en Miniserie o Teleserie; Ezequiel Rossi, Pablo Accame y Ignacio Pol ('El Eternauta') a Mejores Efectos Especiales en Miniserie o Teleserie; Fernando García ('Anatomía de un instante') a Mejor Diseño de Vestuario en Miniserie o Teleserie; Marcos Cáceres y Dolores Giménez ('Menem') a Mejor Maquillaje y Peluquería en Miniserie o Teleserie.

En total, once categorías de largometrajes y diez de producciones seriadas componen el plantel de la primera tanda de ganadores de la XIII edición de los premios Platino Xcaret. La lista final de premiados se completará durante la gala del próximo 9 de mayo, en la que se entregarán un total de 35 reconocimientos, de entre los cuales 20 ponen en valor al largometraje y 15 reconocerán a todas las producciones seriadas.

Además de todos estos galardones, se entregarán también los seis Premios del Público y el Platino de Honor 2026, que este año recaerá sobre Guillermo Francella.