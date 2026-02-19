La candidata a los Oscar 'El agente secreto', 'Sin conexión' y 'Greenland 2' llegan este viernes a los cines

Archivo - La brasileña 'El agente secreto' deja sin premio a 'Sirat' en los Critics Choice Awards - CINEMASCÓPIO PRODUÇÕES - Archivo

'El agente secreto', la cinta ganadora de dos globos de Oro y candidata a cuatro Oscar, llega este fin de semana a las salas en los que también habrá cine de acción con Gerard Butler en la secuela de 'Greenland' y la nueva producción de Bradley Cooper 'Sin conexión'. Las producciones españolas también tendrán su apartado en la cartelera en las que estará la comedia 'El fantasma de mi mujer' y el drama 'Balandrau, viento salvaje'

Ric Roman Waugh dirige 'Greenland 2', el thriller de acción protagonizado por Gerad Butler en el que, después de de sobrevivir al fin del mundo por la caída de un cometa, su protagonista, junto con su mujer y su hijo son obligados a abandonar el búnker que les ha mantenido a salvo durante cinco años para buscar una zona en Europa que pueda ser habitable. Así, el último refugio es el principio de un nuevo comienzo.

'Sin conexión' es la nueva película de Bradley Cooper como director, protagonizada por Vill Arnett y Laura Dern que narra el desmoronamiento de un matrimonio que supera los 50 años. La película está basada en la vida del futbolista semiprofesional John Bishop que se convirtió en comediante. La producción gira en torno a la relación matrimonial del protagonista en un momento de crisis y divorcio más que en su carrera cómica.

La ganadora de dos Globos de Oro y candidata a cuatro estatuillas de Hollywood, 'El agente secreto', de Kleber Mendonça Filho, se centra en la vida de un profesor durante la dictadura militar brasileña en la que huye de un pasado turbulento a la ciudad de Recife. Pero pronto se da cuenta de que la ciudad está lejos de ser el refugio que busca, que las fuerzas gubernamentales le persiguen y las amenazas de muerte de ciernen sobre él. La cinta, firme competidora de la española 'Sirat' al Oscar a Mejor Película Internacional, está protagonizada por Robson Andrade, Rubens Santos, Licínio Januário, Joálisson Cunha y Marcelo Valle.

'El fantasma de mi mujer' es la nueva producción de María Ripoll, una comedia negra protagonizada por Javier Rey, Loreto Mauleón, María Hervás, Marco Cáceres y Macarena Gómez. En la cinta, Fernando vive un matrimonio tranquilo con María mientras tiene un lío con Julia. Una noche recibe la llamada de su amante diciéndole que acaba de atropellar a María y necesita ayuda para deshacerse del cadáver.

Fernando Trullols dirige 'Balandrau, viento salvaje', el largometraje inspirado en los hechos que conmocionaron a todo el país hace 25 años en el Pirineo catalán. La película relata la historia de un grupo de montañeros que se vieron sorprendidos por la peor tormenta de nieve de los pirineos catalanes y la gesta de los bomberos para rescatarlos. Se trata de una historia real que hizo cambiar los protocolos de actuación de los rescates de montaña. Àlvaro Cervantes, Bruna Cusí, Marc Martínez, Edu Lloveras, Àgata Roca, Anna Moliner, Pep Ambrós y Francesc Garrido.

La película 'La boda' es la ópera prima de Pedro Cenjor con Elena Furiase y Daniel Chamorro como protagonistas. Una reflexión sobre la necesidad de amar y ser amados en entornos en los que las emociones se esconden muy dentro.

Y, 'Las líneas discontinuas', escrita y dirigida por Anxos Fazans, aborda la relación entre una mujer de 50 años en proceso de divorcio y un joven trans que se conocen cuando él entra a robar en casa de ella. Pese a lo improbable de la circunstancia, surge una fuerte atracción.