Carlos Saura se reencuentra con Lola Flores: "Lola y Rosalía son las representantes del flamenco 'festero'"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El cineasta Carlos Saura ha recuperado una imagen de Lola Flores para restaurarla e intervenirla y ofrecer así una edición limitada de 85 piezas con la bailaora que "representó como nadie el flamenco 'festero'" y que ahora ha cedido el relevo a Rosalía.

"Este trabajo es un homenaje a una mujer que representaba el flamenco 'festero', no el puro, y eso no era malo, porque yo estoy muy de acuerdo con ese tipo de flamenco y con romper moldes. Y esa escuela es de la que puede venir Rosalía, escapando de la ortodoxia", ha señalado Saura en declaraciones recogidas por Europa Press antes de presentar la edición limitada 'Lola Flores, Sevillanas 1992'.

El cineasta, que ha rodado importantes largometrajes en torno al flamenco --incluido la propia 'Sevillanas', documental en el que revelaba la vida en escena y entre bastidores de artistas como Rocío Jurado, Camarón de la Isla o Paco de Lucía-- ha recordado de nuevo su intento fallido de trabajar con la intérprete de 'El mal querer'.

"Quise hacer un documental con Rosalía y estuvimos hablando con ella, pero la realidad es que es complicadísimo. A mi me ha gustado ella no porque esté de moda, sino porque al escucharla uno sabe que es una revolucionaria del flamenco y baila como le da la gana, saltándose los tiempos y la ortodoxia. Como Lola Flores", ha apuntado.

Saura ha incidido en la idea de que el flamenco "permite muchas libertades", y es por ello que tiene "muchas posibilidades". "Lo ortodoxo está bien, pero a mí me fascina esa libertad", ha reconocido, para luego hacer una defensa de este arte, el cual ha sido "una especie de sedante" para él.

"El flamenco es el mejor ritmo de España y se puede comparar al jazz, es por eso que creo que tiene porvenir, porque se puede adaptar a otros ritmos. Espero que siga teniendo recorrido, porque es un bien cultural protegido, y que después de la pandemia se reabran los tablaos con la vuelta a la vida normal", ha afirmado.

Precisamente, Saura considera que los dirigentes españoles deberían "prestar más atención" no solo al flamenco, sino al tejido cultural, que se ha visto muy golpeado por esta crisis sanitaria. "Uno viaja por el mundo y le hablan de Picasso, de Goya, de Cervantes...lo que queda de España es la cultura y habría que ayudar más. Todo ha sido un desastre", ha lamentado.

EL 'REVIVAL' DE LOLA FLORES

'Lola Flores, Sevillanas 1992', inciativa de RoutArt Ediciones, incluye 70 reproducciones seriadas y 15 'fotosaurios' --fotografías intervenidas-- del retrato tomado por Saura a Lola Flores durante el rodaje de la citada película documental en el año 1992.

"Era muy amigo de Lola antes de hacer esto y me invitaba a sus fiestas. Cuando le propuse hacer este trabajo, ella me dijo que no, porque estaba muy liada, y luego que lo quería hacer con sus hijos. Pero conseguimos que accediera finalmente y la verdad que no sabíamos lo que iba a hacer en el estudio, hasta que llegó y se puso a improvisar y me fascinó. Y es de lo mejor que hay en 'Sevillanas'", ha destacado.

Saura ha alabado a la bailaora, a la que califica como una de las mejores representantes del flamenco que ha tenido España, y ha celebrado que Lola Flores haya vuelto a estar en boga gracias precisamente a un anuncio. "No lo he visto, pero si es un 'revival' de Lola, a mí me va a parecer siempre bien", ha concluido.