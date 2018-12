Christian Bale, sobre su encuentro con Donald Trump: "Me habló como si fuese realmente Bruce Wayne"

Actualizado 13/12/2018 9:41:50 CET

A punto de estrenar 'El vicio del poder', en España llegará el 11 de enero, Christian Bale ha contado una curiosidad anécdota. Cuando el actor estaba rodando 'El caballero oscuro: La leyenda renace' conoció a Donald Trump, que llegó a pensar que, realmente, Bale era Bruce Wayne.

Debido a que 'El vicio del poder', que relata la vida del exvicepresidente estadounidense Dick Cheney, habla de política en un tono humorístico, el actor de 'La gran estafa americana' comentó a Variety cómo llegó a conocer a Donald Trump y de cómo este pensó que el actor era, de verdad, Bruce Wayne. "Lo conocí, nos vimos una vez. Estábamos rodando 'Batman' en la Trump Tower y él me dijo de ir a su oficina. Creo que pensó que estaba hablando realmente con Bruce Wayne", comentó entre risas el actor de 'The Fighter'.

"Lo pensó porque estaba vestido como Bruce Wayne. Él me habló como si yo fuese de verdad Wayne y lo acepté, en serio. Fue bastante entretenido. En ese momento, no tenía ni la más remota idea de que pensase presentarse a la carrera como presidente", declaró el actor. No es extrañar que nadie se lo imaginase, puesto que en 2011 era el demócrata Barack Obama el que habitaba la Casa Blanca.

Nominado a un Globo de Oro al mejor actor en comedia o musical y al premio del Sindicato de Actores por su papel del exvicepresidente Cheney en 'El vicio del poder', Christian Bale ha vuelto a hacer gala de su poder para ser camaleónico y lograr un asombroso aumento de peso. A diferencia de anteriores ocasiones, esta vez el actor de 'El truco final (El prestigio)' decidió ponerse en mano de un profesional y consultó con un nutricionista.

"Esta vez ha sido la primera en la que tuve el consejo de un nutricionista, porque estoy empezando a sentir mi mortalidad. Pensé que podría llegar a morir, así me dije que debería consultar con un experto que, realmente, sepa de lo que mejor me conviene, en vez de aferrarme a lo que siempre he hecho", declaró Bale.

Dirigida y escrita por Adam McKay ('La gran apuesta'), 'El vicio de poder' narra el ascenso de Dick Cheney al poder, de pasar de ser un mero burócrata de Washington a convertirse en el hombre más importante de Estados Unidos, solo por detrás del expresidente George W. Bush. Producida por Brad Pitt, la película está protagonizada por Christian Bale, Amy Adams, Steve Carell, Sam Rockwell, Alison Pill, Jesse Plemons y Bill Pullman. La película se estrenará en España el 11 de enero de 2019.