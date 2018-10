Christian Bale, irreconocible como Dick Cheney en Vice

Actualizado 03/10/2018 12:21:44 CET

Una vez más Christian Bale vuelve a transformar su físico para encarnar a uno de sus personajes. En esta ocasión se trata del exvicepresidente de los Estados Unidos Dick Cheney al que el actor dará vida en Vice.

Bale repite a las órdenes del director Adam McKay, con quien ya rodó La gran apuesta, y tal y como hizo en filmes como La gran estafa americana ha engordado varios kilos para encarnar a su personaje. En este caso se trata del polémico Dick Cheney, vicepresidente de Estados Unidos durante los años en los que George W. Bush estuvo al frente de la presidencia del país.

"Algunos vicios son más peligrosos que otros", avisa el primer adelanto de un filme cuyo reparto completan nombres de relumbrón como Sam Rockwell, que interpretará a George W. Bush; Steve Carell, que dará vida al ex-secretario de defensa Donald Rumsfeld, Bill Pullman que interpretará a Nelson Rockefeller o Amy Adams, que dará vida a la esposa de Cheney.

Excited to announce the VICE trailer is coming tomorrow morning - a snapshot into Dick Cheney’s wild, quiet and shadowy power. pic.twitter.com/ZDqlvFQPIS