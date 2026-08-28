El ciclo 'SGAE Documental 2026' exhibe 10 películas en la Sala Berlanga en septiembre

Archivo - Imagen de la sede de la SGAE, a 27 de agosto de 2025, en Madrid (España) - José Oliva - Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Fundación SGAE retomará la actividad de la Sala Berlanga de Madrid con una nueva edición de la muestra 'SGAE Documental 2026' y la 35ª edición Festival de Cine de Madrid - PNR.

Así, del 1 al 12 de septiembre se podrán ver 'Hijos del Compás', de Miguel Forneiro; 'La Fibra Sensible', de Isabel Andrés Portí; 'La Partitura del Cosmos', de Juan Manuel Villar; 'Pendaripen', de Alfonso Sánchez; 'Sustraiak, Raíces Perdidas', de Luis Arrieta; o 'Un Altre Pare', de Mariona Guiu.

También estarán disponibles 'Dones Muntanya (Mujeres Montaña)', de Eduard Costa y Sònia Armengol; 'Espacio Menguante', de Norma Nebot y Cristina Mora; 'Herencia', de Ricardo Íscar; y 'Aldarriak', de Cecilia Muñoz y Juan Esteban Montoya.

Posteriormente, del 14 al 20 del mismo mes, llegará a la sala el Festival de Cine de Madrid - PNR, organizado por la Plataforma Nuevos Realizadores.

Así, el espacio de Fundación SGAE exhibirá la Sección Oficial de Cortometrajes del festival; la sesión Cine Sin Barreras, que ofrecerá proyecciones accesibles de algunas de las obras de la Sección Oficial, y la muestra inclusiva Cine Sordo.

Abordando temáticas como la identidad, las relaciones familiares, el acoso escolar o las desigualdades sociales, y explorando tanto la ficción como el documental, el ensayo audiovisual o la animación, la Sección Oficial consistirá en ocho sesiones, con un total de 48 cortometrajes de factura nacional.