Cine Yelmo proyectará el domingo en todos sus cines la final del Mundial entre España y Argentina

Aficionados de la Selección Española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 entre España y Portugal, a 6 de julio de 2026, en Madrid (España). El partido entre España y Portugal, que corresponde a los octavos de final del Mundial 2026, se disputa e - César Vallejo Rodríguez - Europa Press

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

Cine Yelmo proyectará en todos sus cines la final del Mundial entre España y Argentina, que se celebrará el domingo 19 de julio a las 21.00 horas. Con esta retransmisión, la exhibidora pone el brocha final a una iniciativa que ha seguido el recorrido de la selección española en el campeonato.

Las entradas ya están a la venta a través de www.cineyelmo.com, y la app de Cine Yelmo, con distintas modalidades adaptadas a cada formato de sala. En los cines tradicionales y Premium, los espectadores podrán adquirir el pack de entrada + menú de palomitas y refresco por 8,30 euros.

Además, en las salas Premium estará disponible una opción con menú Premium por 14,30 euros, mientras que los cines Luxury contarán con un pack específico de entrada + menú Luxury por 21,30 euros.

La retransmisión forma parte de +Que Cine, la ventana de contenidos alternativos con la que Cine Yelmo acerca a la gran pantalla propuestas que van más allá de los estrenos cinematográficos. A través de esta programación, la compañía convierte sus salas en espacios desde los que compartir grandes citas deportivas, musicales y culturales.