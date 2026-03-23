El cineasta y desarrollador de herramientas de animación Daniel Martínez, Premio Segundo Chomón de la Academia de Cine

La Junta Directiva de la institución le reconoce por su aportación al desarrollo técnico del cine de animación. - ACADEMIA DE CINE

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director y desarrollador de herramientas de animación Daniel Martínez ha sido distinguido con el Premio Segundo de Chomón 2026, reconocimiento que la Academia de Cine concede a empresas o personas cuyas aportaciones técnicas contribuyen al desarrollo de la industria cinematográfica.

Diez años después de recoger el Goya al Mejor Cortometraje de Animación por 'Alike', Martínez recibirá el Segundo de Chomón. "Los dos premios de la Academia me hacen mucha ilusión porque son reconocimientos por dos ámbitos que, aunque tienen que ver, son distintos", ha asegurado el galardonado, cuyo campo profesional abarca tres áreas: la docencia a través de la escuela que creó hace 20 años en Barcelona, Pepe School Land; la dirección y producción de cortometrajes -tres de sus trabajos estuvieron nominados a los Goya-; y el desarrollo de herramientas de animación gratuitas, disponibles para todo el mundo.

Daniel Martínez, impulsor de la escuela dedicada a la animación 3D Pepe School Land, es uno de los colaboradores españoles más visibles dentro del ecosistema de Blender, software gratuito y de código libre utilizado en 'Flow', 'Spider-Man: Across the Spider-Verse' y 'Tortugas Ninja', entre otras producciones. A lo largo de los años ha participado en el desarrollo de herramientas como Grease Pencil, Claymation, EasyRigging o Grease Pencil VR, que han ampliado las posibilidades creativas y técnicas de la animación digital.

El deseo de Martínez, que recogerá el premio en el mes de abril en la sede de la Academia, es montar un laboratorio de herramientas "prácticas" para todos los que se quieren dedicar a trabajar en animación, técnica que goza de buena salud en España, "donde hay muy buenos profesionales y empresas".

En ediciones anteriores, este galardón a las aportaciones técnicas ha recaído en los hermanos Alfredo y Andrés Vallés, Juan Mariné, Emilio Ruíz del Río, la familia Valero, Luis Castro, Julián Martín, Josep A. Esteve Torres, Santiago Gordo, Ricardo Navarrete, la empresa madrileña Next Limit Technologies, la veterana peluquera Antoñita, viuda de Ruíz, el Archivo Val del Omar, la compañía de postproducción SGO, Juan José Mendy Igoa, José María Queraltó, Solid Angle, compañía desarrolladora de Arnold, tecnología de síntesis de imagen fotorrealista, Alfredo Díaz, 'Fredy', Sergio Pablos (SPA Studios) y Javier Valderrama y Toni Hernández (Velvet).