Clara Roquet, Mejor Dirección Novel en los Premios Goya 2022 por 'Libertad'

VALÈNCIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Clara Roquet ha recibido este sábado el Premio Goya 2022 a la Mejor Dirección Novel por la película por 'Libertad'. Se trata del quinto año consecutivo en el que la Mejor Dirección Novel recae sobre una mujer. Roquet ha superado a Carol Rodríguez Colás, por 'Chavalas'; Javier Marco Rico, por 'Josefina'; y David Martín de los Santos, por 'La vida era eso'. La directora ha pedido "para el futuro" que el cine "no esté en manos de privilegiados".

"He gozado de ciertos privilegios en mi vida que me han permitido rodar esta película y que alguien como Libertad no ha tenido. Ojalá en el futuro sean las libertades las que puedan hacer estas películas y el cine no esté en manos de los mas privilegiados", ha apuntado.

Visiblemente emocionada, ha dedicado a su familia y a su equipo el premio. "Gracias no solo por darme vuestro talento, sino también vuestra humanidad", ha concluido.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 36 edición, una ceremonia que tiene lugar en Valencia, en el Palau de les Arts. Supone la vuelta a una gala presencial, aunque con medidas sanitarias por la pandemia.