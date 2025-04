Costa-Gavras asegura que el Papa Francisco podría protagonizar alguna de sus películas: "Ha cambiado cosas importantes"

Estrena el largometraje 'El último suspiro': "Hablar de la muerte es una necesidad"

El cineasta griego afincado en París Costa-Gavras ha asegurado, al hilo del fallecimiento del Papa Francisco este lunes a los 88 años de edad, que el Pontífice "seguramente" podría ser protagonista en alguna de sus películas porque le parece "muy interesante" los cambios que ha realizado en la Iglesia, como el uso del latín o la aceptación de las personas homosexuales.

"Seguramente (...) Este Papa me parece muy interesante, viendo la dificultad que debe ser cambiar cosas en la Iglesia, en el Vaticano. Él ha cambiado cosas que me parecen importantes, como el latín. La Iglesia parecía de salvajes que hablaban con algo que no entendemos lo que dicen, porque quién entiende latín. Nadie. Y otra cosa que aceptó inmediatamente fue la homosexualidad, esto es enorme para la Iglesia. Y otras cosas mas pequeñas. Vamos a ver lo que eligen ahora", ha apuntado el director de cine en una entrevista con Europa Press.

Costa-Gavras presentó el pasado septiembre su largometraje 'El último suspiro' en la 72 edición del Festival de San Sebastián, un canto a la vida y al mismo tiempo a la muerte "digna" protagonizado por Ángela Molina. Este 25 de abril llega a las salas de cine españolas.

En ese sentido, el director de 'Z' (1969) o 'Missing' (1981), reiterado que hablar de la "muerte" en el cine es una "necesidad" y ha apuntado que este tema debe abordarse en este siglo como se abordó "la sexualidad" en el siglo XX.

"Es una necesidad hablar de ello. Hay en cierto momento en la película que el personaje principal dice que hay que hablar, en este siglo, de la muerte como hablamos en el siglo pasado sobre la sexualidad. Es decir, afrontar el problema de la muerte, que no lo afrontamos. Hay muchos directores que han hecho películas muy interesantes, pero es un problema de la sociedad el encontrar soluciones a la muerte", ha añadido.

Así, ha defendido la necesidad de que los estados ofrezcan a las personas que lo requieran lugares para una "muerte asistida" --lamenta que en Francia no lo haya-- y ha apostillado que la religión es la que se opone a la "libertad de terminar la vida" en la actualidad.

"Si uno llega a una edad, a una situación física en la que no quiere vivir más, debe haber donde pueda ir, que el estado ofrezca una muerte (...) Es una situación necesaria. En España tenéis algo así, no tan perfecto como en Suiza o Bélgica, pero en Francia no lo tenemos y es una lucha enorme política en este momento. Cuando uno llega a cierta edad, debería ser posible escribir una carta oficial en la que poner que cuando se llegue a un punto, estando en una silla de ruedas sin ya conocer nada, que haya una ley así. Se podrían hacer muchas cosas, crear varias posibilidades de terminar la vida cuando uno quiere terminarla. La libertad de terminar la vida que hoy, por la religión, es una cosa tremenda", ha precisado.

'El último suspiro' se trata de una adaptación del ensayo filosófico homónimo del filósofo y escritor Regis Debray, coescrito con el médico de cuidados paliativos Claude Grange, donde se recogen las reflexiones sobre la vida de un médico con la misma especialidad y un escritor.

Precisamente, Costa-Gavras ha explicado que aunque entiende que de primeras es un tema que puede alejar a algunos espectadores, para él lo importante es que la película "esté hecha" y exista, para después adelantar que en Francia le han pedido que proyecte en el Senado y la Asamblea Nacional el largometraje.