'Cumbres borrascosas', 'El vestido' y 'Ruta de escape' en los cines desde este viernes

Margot Robbie y Jacob Elordi en Cumbres borrascosas - WARNER BROS.

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

'Cumbres borrascosas', la historia de amor protagonizada por Margot Robbie, llega este viernes a los cines en víspera de San Valentín, en los que también se estrenará 'El vestido', la película de terror sobrenatural protagonizada por Belén Rueda. El thriller 'Ruta divina', la comedia 'Castigo divino' y la cinta de animación 'Cabras' serán otras opciones para los próximos siete días.

Emerald Fennel dirige 'Cumbres borrascosas', una original reinterpretación de una de las historia de amor más grandes de todos los tiempos con Margot Robbie y Jacob Elordi como protagonistas de esta trama de lujuria, amor y locura.

'Ruta de escape', la adaptación de la aclamada novela 'Crime 101' de Don Winslow, cuenta la historia de un escurridizo ladrón de joyas cuya serie de atracos tienen desconcertada a la policía. Cuando planea el golpe de su vida, se cruza en su camino una desilusionada agente de seguros que no está viviendo su mejor momento. Convencido de haber descubierto el patrón de los robos, un implacable detective cada vez más cerca de la operación, aumenta el riesgo de lo que está en juego. Chris Hemsworth, Halle Berry, Mark Rufallo y Barry Keoghan protagonizan la cinta abajo la dirección de Bart Layton.

Belén Rueda protagoniza 'El vestido' una película de terror sobrenatural dirigida por Frank Ariza y Jacob Santana en la que la protagonista y su hija se mudan a una vieja casa en busca de un nuevo comienzo tras un divorcio difícil. Sin embargo, pronto descubren que la casa guarda una historia oscura, una cadena de tragedias que parecen repetirse generación tras generación.

'Castigo divino' es una historia de cómo los verdaderos milagros no se esperan, sino que se hacen. Pablo Guerrero dirige esta comedia sobre un enfermero caótico y solitario cuya vida da un giro de 180 grados al recibir accidentalmente una caja mágica. Este objeto le otorga poderes sobrenaturales, pero bajo estrictas reglas de uso. Jorge Albuquerque, Pedro Barbeitos, Juan M. Barreiro, Juan Dávila, Jeriel Figueroa, Lolita Flores, Manuel Fonseca, Macarena Gómez, Pepón Nieto y Darío Paso integran el reparto.

De Sony Pictures Animation, el estudio detrás de 'Spider-Man: Cruzando el Multiverso', llega con 'Como cabras', una original comedia de acción ambientada en un mundo de animales. La historia sigue a Will, una pequeña cabra con grandes sueños que recibe una oportunidad única en la vida para unirse a los profesionales y jugar al rugebol, un deporte de alta intensidad, mixto y de contacto total dominado por los animales más rápidos y feroces del mundo. A los nuevos compañeros de equipo no les entusiasma tener a una cabrita en su plantilla, pero ella está decidido a revolucionar el deporte.