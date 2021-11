Dani Rovira protagoniza la comedia navideña 'Cuidado con lo que deseas': "Sería una pena no verla en pantalla grande"

La cinta también hace un guiño a los abuelos y Rovira pide priorizar su cuidado así como el de la salud mental, tras la pandemia

Dani Rovira protagoniza la comedia navideña de Fernando Colomo 'Cuidado con lo que deseas', que se estrena en las salas españolas el próximo viernes 12 de noviembre y posteriormente en Amazon Prime. "Sería una pena no verla en pantalla grande", ha subrayado el actor.

Del mismo modo, su director ha afirmado que no se plantearon estrenar solo en plataforma digital porque es una cinta pensada claramente para las fechas navideñas. "En un momento dado el productor consiguió que estuviera cuatro semanas antes en los cines solamente --ha añadido- Tiene una factura extraordinaria".

Rovira interpreta a un padre de familia de "este cuento mágico de navidad" y "una película para la familia", uno de los motivos por los que "entró de cabeza" en el proyecto. En todo caso, en una entrevista con Europa Pres, ha añadido que su participación de debe a algo "multifactorial": "Lo primero de todo era trabajar con Fernando, llevaba unos años tocando la patita pero por tema de fechas no pudimos. Luego cuando me dijeron que José Sacristán y Cecilia Suárez estaban en el proyecto, me apetecía mucho".

'Cuidado con lo que deseas' relata cómo los hijos de Miguel (Dani Rovira) roban la bola mágica a su abuelo Benigno (José Sacristán) para darle vida a dos muñecos de nieve que acabarán sembrando el caos durante sus vacaciones navideñas.

"Ha sido un trabajo muy intenso, porque hemos ido amoldando el guión un poco a las circunstancias y a los actores, y eso me ha dado una libertad para incorporar cosas que los actores han aportado", ha dicho el director del filme.

Por ejemplo, ha desvelado que los diálogos entre Rovira y Suárez son aportaciones de ellos, así como las frases de José Sacristán, mientras que "curiosamente" los niños son los que más se han ceñido al guión.

"VAMOS A LLAMAR AL ABUELO"

'Cuidado con lo que deseas' cuenta también con la participación de Fernando Esteso, Guillermo Montesinos, Sonsoles Benedicto, y Rappel interpretando a los compañeros de 'Benigno' en una residencia de ancianos.

"Es verdad que la residencia que nosotros dibujamos es muy chula, muy amable, pero se atisba un poco la soledad. En el momento en el que el personaje de José Sacristán se va con su familia, el resto dice ¡Jo, qué suerte!, cómo diciendo: nosotros no", ha comentado el protagonista de la cinta.

Asimismo, ha señalado que le gustaría que el público después de verla en los cines, "a parte de reírse y pasárselo bien", diga: "Vamos a llamar al abuelo".

Además, ha afirmado que con la pandemia la tercera edad ha sido el conjunto de población "más injustamente perjudicado" y ha calificado la situación de "pesadilla".

"No soy político, pero sí que deberíamos priorizar el cuidado a nuestros mayores, al igual que la salud mental, porque parece que es algo que no se le da importancia pero después de esta pandemia, mucha gente lo necesita", ha destacado el protagonista de 'Cuidado con lo que deseas'.

