Daniel Chong dirige 'Hoppers', lo nuevo de Pixar que explora cómo los líderes usan el poder "para bien o para mal"

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

El próximo 6 de marzo llega a los cines 'Hoppers', la nueva película de Pixar. El filme dirigido por Daniel Chong sigue a Mabel, una joven decidida a salvar un bosque en el que un promotor inmobiliario planea construir una autopista. Y para conseguirlo, la protagonista se infiltra entre los animales poniéndose en la piel de un castor robot que acabará liderando la rebelión.

"Una parte de la película tiene que ver con el poder y lo que la gente hace con él", asegura Chong en una entrevista concedida a Europa Press en la que explica que uno de los elementos clave de la trama tiene que ver con "cómo lidian con él las personas que tienen poder, qué hacen con él y si lo usan para bien o para mal". "Y creo que es algo muy relevante hoy en día, probablemente", sentencia.

Frente al alcalde de la ciudad y promotor de la destrucción del bosque, que "tiene todo el poder", la joven protagonista "no tiene ningún poder" hasta que "entra en el mundo animal". Allí, a medida que se involucra en la comunidad, va adquiriendo más influencia. "Y entonces la pregunta se convierte en: cuando tienes poder, ¿qué haces con él?", incide el realizador.

Chong, que ha trabajado en sagas Pixar como 'Cars' y 'Toy Story', es también creador de la serie de Cartoon Network 'Somos osos' en la que, al igual que en 'Hoppers', los protagonistas son animales. "Son siempre una gran metáfora", asegura, señalando que "la gente puede proyectar en ellos diferentes aspectos de sí mismos sin tener que pensar en la raza, el género o cualquier otra cosa".

https://www.youtube.com/watch?v=tVFkUIQy-rE

"HAY QUE SEGUIR LUCHANDO POR LOS MÁS DESFAVORECIDOS"

En 'Hoppers', los animales se rigen por las llamadas "leyes del estanque" que establecen, entre otras cosas, que unos se coman a otros sin que nadie lo cuestione. "Fue interesante poder jugar en el mundo animal y llevarlo al extremo de que los animales aceptaran comerse unos a otros, pero creo que todos entienden que eso tiene que suceder por el bien de su ecosistema", reflexiona.

"Suena gracioso y lo estamos interpretando como una broma, pero creo que la verdad detrás de esto es que siempre habrá contradicciones en cualquier conjunto de reglas que cualquiera obedezca", continúa, apuntando que la protagonista, decidida a cambiar las cosas, insiste en que estas normas carecen de sentido.

"Creo que todavía hay mucha gente como Mabel en el mundo que está luchando", asegura Chong. "Pase lo que pase, siempre hay todo tipo de personalidades diferentes en el mundo, y eso es bueno, porque creo que eso nos ayudará a seguir luchando por los más desfavorecidos y por las personas que necesitan ayuda", afirma.