Depardieu pide perdón a sus víctimas y acepta pena de 18 meses de cárcel por agresión sexual, que no tendrá que cumplir

Archivo - FILED - 12 January 2023, Berlin: French actor Gerard Depardieu attends the premiere of the film "The Taste of Small Things" at the Cinema Paris. The trial of Depardieu on sexual assault charges began in Paris on Monday, following a delay due to - Jens Kalaene/dpa - Archivo

MADRID, 16 Nov. (Ep/Dpa) -

El actor francés Gérard Depardieu ha pedido disculpas este lunes a las dos mujeres a las que agredió sexualmente durante el rodaje de la película 'Les volets verts' (Las persianas verdes) en 2021 y ha asegurado que acepta la condena de 18 meses de cárcel exentos de cumplimiento a la que fue sentenciado en mayo de 2025.

"He sido declarado culpable. Acepto esta sentencia. Por ello, pido mis disculpas más profundas y sinceras a todas aquellas personas que hayan podido sufrir como consecuencia de mis actos", ha escrito en un comunicado difundido este lunes por sus abogados, según informa Dpa.

El actor de casi 78 años ha admitido que durante años se ha escudado en la "provocación" y en un comportamiento obsceno para justificar algunas de sus actitudes, y ha agregado que consideraba que sus palabras y acciones eran "inofensivas". "Durante mucho tiempo, en los rodajes me escudé en la provocación y en un comportamiento obsceno. Creía que mis palabras y algunas de mis acciones eran inofensivas. No lo eran, especialmente cuando procedían de alguien que ocupaba una posición de poder como la que yo tuve en su día", ha señalado el actor que asegura que ahora es consciente de la diferencia "entre la impertinencia y la ofensa".

"Nunca, jamás, tuve la intención de hacer daño a las mujeres con las que me encontraba. Pero he llegado a comprender que la intención no cambia en absoluto el daño causado", ha reconocido el intérprete, que también ha explicado los motivos por los que ha decidido retirar su recurso contra la condena, entre ellos el desgaste que le han provocado los procedimientos judiciales y el hecho de que toda esta situación "ha causado mucho sufrimiento".

La vista de apelación de Depardieu debía comenzar este lunes en París, pero el actor ha retirado su recurso contra la condena antes de su celebración, una decisión a la que posteriormente se ha sumado la retirada de la apelación presentada por la Fiscalía.

El actor no ha acudido a la vista, por lo que la sentencia dictada en primera instancia, que le impuso una pena de 18 meses de prisión exentos de cumplimiento por agredir a dos mujeres durante sendos rodajes, así como el pago de una indemnización a ambas, es ya firme.

DOS MUJERES LE DENUNCIARON POR TOCAMIENTOS DURANTE EL RODAJE

Los hechos se remontan a 2021, cuando una decoradora de cine y una ayudante de dirección denunciaron que el actor había realizado tocamientos no consentidos durante el rodaje de la película. La primera relató que Depardieu la había sujetado entre sus piernas y le había tocado los pechos y las nalgas, mientras que la segunda denunció que el intérprete había introducido la mano bajo su pantalón.

Durante el juicio, que comenzó en marzo de 2025, el actor negó haber agredido sexualmente a ambas mujeres. Aunque reconoció haber tocado las caderas de la decoradora, sostuvo que lo hizo para evitar resbalarse y negó que hubiera existido una motivación sexual. También admitió haber realizado comentarios groseros, aunque aseguró que no iban dirigidos personalmente contra las denunciantes.

"La agarré por las caderas para no resbalarme porque estaba muy alterado por ella, por el calor porque era viernes, casi al final del rodaje y estaba muy cansado", afirmó.

La sentencia consideró probadas las agresiones y el comportamiento del intérprete durante el rodaje. Depardieu había anunciado inicialmente su intención de recurrir el fallo, pero finalmente ha renunciado a continuar con el procedimiento judicial.

Las acusaciones contra Depardieu se han acumulado durante los últimos años. El intérprete se enfrenta, además, a otro procedimiento judicial por una denuncia de la actriz Charlotte Arnould, que le acusa de violación y agresión sexual por unos hechos que habrían ocurrido en 2018 en el domicilio del actor en París. Depardieu ha negado estas acusaciones y está pendiente de que la justicia francesa resuelva su recurso contra la decisión de enviarlo a juicio.

El actor, uno de los intérpretes más reconocidos del cine francés, ha participado en más de 200 películas, entre ellas clásicos como 'Cyrano de Bergerac', 'Astérix y Obélix' y 'El último metro'.