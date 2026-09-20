El Día del Cine Español celebrará el 50 aniversario de 'El desencanto' de Chávarri y llevará seis películas a pueblos

Archivo - Jaime Chávarri - REMITIDA FESTIVAL DE CINE DE ELCHE - Archivo

SAN SEBASTIÁN 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Cultura ha presentado este domingo en el Festival de San Sebastián el programa de actividades de la sexta edición del Día del Cine Español, que se celebra el próximo 6 de octubre y que este año se extiende a los cinco continentes y a pequeños municipios y entornos rurales de España alejados de los principales circuitos cinematográficos.

La efeméride celebrará el 50 aniversario de 'El desencanto', de Jaime Chávarri, y ofrecerá seis presentaciones nacionales con la participación de tres directoras y tres directores, con películas como 'Bodegón con fantasmas', de Enrique Buleo; 'Traineras, pasión por el remo', de Telmo Iragorri; 'Tiempo entre olivos', de Fany de la Chica; 'Lo que queda de ti', de Gala Gracia; 'La terra negra', de Alberto Morais; y 'Dones Muntanya', de Eduard Costa y Sònia Armengol.

Así, Enrique Buleo presentará 'Bodegón con fantasmas' el 15 de octubre en Quintanar del Rey (Cuenca), una de las localidades donde se rodó la película; Telmo Iragorri exhibirá 'Traineras, pasión por el remo' en Artziniega (Álava), el 18 de octubre; y Fany de la Chica llevará 'Tiempo entre olivos' a la Filmoteca de Granada el 28 de octubre.

En la provincia de Ávila, Gala Gracia mostrará su primer largometraje, 'Lo que queda de ti', estrenado y premiado en el Festival de Málaga, en Arenas de San Pedro el 6 de noviembre. Alberto Morais presentará 'La terra negra' el 7 de noviembre en Garganta de los Montes (Madrid), mientras que Eduard Costa y Sònia Armengol darán a conocer 'Dones Muntanya' el 11 de noviembre en Amer (Girona).

Las presentaciones estarán vinculadas a los territorios donde tendrán lugar las proyecciones, con el objetivo de favorecer el encuentro directo entre cineastas y públicos locales, descentralizar el acceso a la cultura cinematográfica y acercar el cine español a localidades donde la oferta cinematográfica es limitada.

PROYECCIÓN INTERNACIONAL 'EL DESENCANTO'

En el ámbito internacional, la programación se articulará en torno al 50 aniversario de 'El desencanto', de Jaime Chávarri, que tendrá una amplia circulación a través de la red del Instituto Cervantes y, de manera complementaria, de la red exterior de AECID.

La película podrá verse en más de cincuenta ciudades de todo el mundo, entre ellas Atenas, Belgrado, Bruselas, Burdeos, Cracovia, Dublín, Leeds, Londres, Lisboa, Lyon, Manchester, Múnich, Nápoles, Praga, Roma y Sofía; Albuquerque, Los Ángeles, Nueva York, Porto Alegre, Salvador de Bahía y Recife; Beirut, Manila, Nueva Delhi, Pekín, Shanghái y Tokio; Casablanca y Tetuán, así como Sídney, entre otras.

Para facilitar la máxima circulación internacional del título, 'El desencanto' se ofrecerá en diferentes versiones subtituladas y contará con guías y materiales de acompañamiento concebidos para contextualizar la obra, su relevancia dentro de la historia del cine español y la celebración de su 50 aniversario.

Además, está previsto que Jaime Chávarri viaje a Praga para presentar la película, reforzando el carácter conmemorativo de esta edición.

Por su parte, Filmoteca Española programará Español una mesa redonda con diferentes guionistas españolas, que se celebrará en los Cines Doré el propio 6 de octubre. Asimismo, Acción Cultural Española impulsará la proyección simultánea, también el 6 de octubre, de 'Canciones para después de una guerra', de Basilio Martín Patino, en Madrid, Málaga y Santander.