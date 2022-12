Directores nominados a los Goya sobre ausencia de Santiago Segura: "Si ves su película, no es tan llamativo que no esté"

Los profesionales elogian 2022 "como un año muy potente" y señalan que se está produciendo un cambio generacional y de género

MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los directores de cine nominados a los Premios Goya 2023 no se han mostrado sorprendidos por la ausencia de Santiago Segura entre los candidatos a ganar premios, a pesar de ser el director más taquillero del 2022 por cuarto año consecutivo, y han espetado que en el cine "no se puede tener todo" y que "está bien repartir".

"Este asunto puede ser llamativo si se tiene en cuenta los datos, pero si luego ves la película a lo mejor no tanto", ha señalado Rodrigo Sorogoyen, nominado a Mejor Dirección por 'As Bestas', que ha reivindicado que "películas con un gran valor cinematográfico también se lleven su premio".

Así lo ha señalado este lunes en el encuentro de los nominados de la 37 edición de los Premios Goya, que se ha celebrado en Madrid, y a la que han acudido diversos rostros del cine que optarán el 11 de febrero a la 'estatuilla' en Sevilla, aunque ha habido ausencias notables, como Penélope Cruz, Javier Gutiérrez o Luis Tosar.

Para Alberto Rodríguez, que también opta a esta categoría por 'Modelo 77', ha reconocido el valor que tiene Santiago Segura al lograr que "los espectadores vayan al cine" aunque "son cosas distintas" y ha sugerido que podría crear un Premio al Público, para reconocer la labor de Segura.

Al respecto, Pilar Palomero, nominada a Mejor Dirección por 'La Maternal', ha asegurado que cosechar los mejores datos en taquilla y recibir premios "no tiene por qué ir de la mano y su parecer también hay otras películas con grandes datos que tampoco están nominadas.

Sin embargo, Isaki Lacuesta, nominado a Mejor Guion adaptado y Mejor montaje por 'Un año, una noche', no ha considerado que se deba porque es una comedia. "Está bien que a Santiago le falte algo, igual que a mi me falta público", ha aseverado.

2022, "UN GRAN AÑO PARA EL CINE ESPAÑOL"

Por lo general, los directores y actores que han acudido al evento, han coincidido en destacar que 2022 "ha sido un gran año para el cine español", aunque las razones para ello no han sido muy claras, sí que han precisado que el "embudo" por la pandemia ha facilitado "un año muy potente".

"Creo que este año hay una calidad altísima. No sé si por la pandemia y que se han juntado películas muy buenas o quizá el parón ha venido bien pero es un año de mucha calidad y se nota", ha indicado la actriz Anna Castillo, que opta al Goya a Mejor Actriz Protagonista por 'Girasoles Silvestres'.

Su compañera y amiga, como ella misma ha dicho, Vicky Luengo, que también opta a dicha categoría por su papel en 'Suro, ha tildado el cine español de "maravilla" y de "apabullante" en 2022 y ha indicado que está "muy emocionada" por su primera vez en los Goya "en un año tan difícil". "Alucino con la cantidad de buenas películas que tenemos", ha remarcado.

Una sensación compartida por Sorogoyen, quien ha reconocido que "no ha habido ningún año con tantas películas favoritas". El director de 'As Bestas' no ha querido mojarse sobre cuál se llevará el Premio a Mejor Película, aunque cree que se decidirá por "pocos votos". "No creo que se tenga que hablar de duelo entre 'As Bestas' y 'Alcarràs', lo importante es que se celebre el buen cine español", ha destacado.

Para Carla Simón, directora de 'Alcarràs', 2022 ha sido un año de "diversidad de películas y temas" y ha celebrado la buena acogida que está teniendo la cinta por todo el mundo. "La película nos ha dado lo que nos tenía que dar con el Oso de Oro en Berlín", ha recordado.

Por su parte, Alberto Rodríguez, que es un experto en las nominaciones, con esta son cinco a Mejor Dirección, ha confesado que no "recuerda un año igual de bueno" y ha elogiado a la juventud que está llegando. "No sé si es coyuntural por la pandemia o que ha coincidido pero es cierto que hablamos de una nueva ola de cineastas que se definirá en los próximos años", ha admitido.

En relación a un cambio generacional, Pilar Palomero también ha reparado en ello y ha celebrado que se produzca. "Todos somos conscientes. Alberto hasta hace poco era el más joven y ahora es el más veterano. Sí que se siente que haya una cambio generacional de directores y productores y eso es sano", ha afirmado.

GRAN PRESENCIA FEMENINA

Una de los principales aspectos que han destacado los protagonistas de los Goya 2023 es la fuerte presencia femenina que se ha logrado en 2022. Dicha novedad ha sido celebrado por todos, especialmente por las mujeres porque "ya tocaba" lograr la paridad.

"Ha habido un cambio pero hace falta tiempo para ver si realmente lo es o solo es una cosa puntual. Pero es bonito formar parte de algo como esto", ha señalado Pilar Palomero.

Para Anna Castillo estar rodeada de "tantas amigas" entre las premiadas, le hace estar "muy contenta" y con "mucha ilusión". "A mi me hace especial ilusión estar con estas actrices nominadas a mejor actriz protagonista", ha apuntado.

Por último, Ángela Cervantes, nominada a Mejor Actriz de Reparto por 'La maternal', ha elogiado a sus compañeros candidatas a dicho premio, como Carmen Machi (Cerdita), Penélope Cruz (En los márgenes) o Susi Sánchez (Cinco Lobitos). "Me encantan todos los trabajos. Soy actriz por actrices como ellas", ha recalcado, para añadir que su apuesta es Sánchez porque "lo que hace es de otro planeta".