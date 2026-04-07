El diseñador Adolfo Domínguez se "desnuda" en una película dirigida por su hija: "No escogí la vida que me tocó"

Archivo - Adolfo Domínguez junto a Adriana Domínguez. - REMITIDA/MIGUEL RIOPA - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El diseñador Adolfo Domínguez es el protagonista de la película 'El eco de otras voces' que ha dirigido Adriana Domínguez, su hija y presidenta ejecutiva de la marca de moda homónima para repasar la vida de su padre. "Tengo sensación de que no escogí la vida que me tocó. Uno hace lo que puede", ha reconocido el diseñador tras la proyección de la película en el Museo Reina Sofía este martes

"Yo no, porque tuve una adolescencia complicada y dura y siempre me sobresaltaron los acontecimientos, muchos (...) Pero esa espontaneidad (de la adolescencia) es como me atrapó Adriana y la película. Ni me maquillaba ni me peinaba... Me sobresaltaba, nadie hacía una puñetera pregunta de nada. Claro que tenía que desnudarme porque no había cálculo. Al final ella tenía cálculo, obviamente, para sacar de un ser humano la verdad, la espontaneidad", ha asegurado.

Así, el diseñador ha asegurado que "si no hubiera gente" que hiciera arte, el ser humano no sería lo que es porque es una especie "ganadora" si vive en red.

"Si no hubiera gente que saliera y hablara, o que escribiera, o que se expusiera, o que hiciera cosas, no nos conocíamos (....) El ser humano no sería humano porque el río que llevamos dentro es fruto de nuestra historia individual, fruto de la historia colectiva de la especie que es la ganadora. Vivimos en red", ha añadido.

Durante la presentación del documental, Adriana Domínguez ha asegurado que se trata de un proyecto hecho como "hija" para mostrar las "lecciones" que le ha dejado su padre, a quien califica como "muy buen educador".

"Mi padre es una persona muy compleja, es poco predecible y es poco lo que uno creería que es. Me parecía que si lo dirigía cualquier persona no iba a salir realmente la persona que es", ha asegurado para después explicar que aunque el diseñador tenía libertad para "cortar con tijeras" todo lo que no le gustase del resultado final, este no ha editado nada.

Al inicio del filme, la directora confiesa que quizá 'El eco de otras voces' es lo que necesitaban ambos para reconciliarse después de la jubilación del diseñador en 2020, año en el que ella tomó la presidencia ejecutiva de la marca.

El diseñador, que va a cumplir 76 años, es autor del lema "la arruga es bella", una frase que se ha convertido en su seña de identidad y que refleja el cariño por el paso del tiempo, no solo en los tejidos. Con esta película celebra 50 años de la firma.

Dividida en varios bloques -todos ellos se abren con una frase "lección" del diseñador-, la película trata desde los inicios de Adolfo Domínguez en Ourense a su paso por la biblioteca del seminario de la ciudad. También recuerda el incendio de la fábrica en San Ciprián de Viñas el 26 de junio de 1991, cuando se destruyó gran parte de la nave principal, maquinaria y diseños.

Asimismo, refleja lo que fue para el diseñador la figura de su padre, a quien le debe "el oficio". De hecho, fue su padre quien creó la empresa familiar para que Domínguez pudiera trabajar cuando volvió de París. Llegó a la capital francesa en 1968 después de estar 30 días en prisión por repartir panfletos en protestas estudiantiles en su Galicia natal.

El diseñador, que a lo largo de la película menciona en varias ocasiones su pasión por la ciencia y, concretamente, por la física, ha asegurado que, al igual que otros científicos, él no cree en la libertad y ha asegurado que no escogió la vida que le ha tocado vivir, pero que ha hecho lo que ha podido.

"No sé si eso le sucede a alguien, por ejemplo, Elon Musk. Posiblemente lo haya calculado todo. Es un genio. Es un genio, realmente. Yo sigo alucinado. O sea, me alucina: es un Einstein pero que es empresario, encima comunicador y se mete a política. Es demasiado", ha precisado.

Así, Domínguez ha asegurado que desde 2020 está "felizmente jubilado" y escribiendo más que nunca. Su relación con la escritura, según ha explicado, le ha acompañado toda su vida y de hecho en 1992 publicó la novela 'Juan Griego'.