'Los Domingos, con 14 candidaturas, y 'Sirat' con 7, películas españolas favoritas a la XIII edición de Premios Platino

MADRID, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Premios Platino Xcaret han anunciado este jueves las preselecciones de su XIII edición, cuya gala se celebrará el 9 de mayo en el Teatro Gran Tlachco del mexicano Parque Xcaret (Riviera Maya), con 'Los Domingos', de Alauda Ruiz de Azúa con 14 candiaturas, y 'Sirat', de Oliver Laxe, con siete, como grandes favoritas.

En esta edición, 20 de los 23 países iberoamericanos que participan en los Premios Platino cuentan con obras preseleccionadas entre las 258 producciones escogidas para alzarse con los galardones del próximo 9 de mayo.

En la categoría a la mejor película iberoamericana de ficción aspiran a la nominación 'Los Domingos' (Alauda Ruiz de Azúa), 'Maspalomas' (Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga), 'Sirât' (Oliver Laxe) y 'Sorda' (Eva Libertad).

A Mejor Miniserie o Teleserie aspiran 'Anatomía de un instante' (Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez), 'Animal' (Víctor García León), 'Poquita fe' (Pepón Montero y Juan Maidagán) y 'Yakarta' (Diego San José). Por su parte, los títulos preseleccionados a Serie de Larga Duración son 'La encrucijada', 'La promesa', 'Sueños de libertad' (Beatriz Duque y Verónica Viñé) y 'Valle salvaje'.

Las preselecciones a Mejor Dirección quedan repartidas entre Aitor Arregi y Jose Mari Goenaga ('Maspalomas'), Alauda Ruiz de Azúa ('Los domingos') y Oliver Laxe ('Sirât'). Como Mejor Creador en Miniserie o Teleserie están preseleccionados Diego San José ('Yakarta'), Rafael Cobos, Fran Araújo y Alberto Rodríguez ('Anatomía de un instante') y Víctor García León ('Animal').

CATEGORÍAS DE INTERPRETACIÓN

Para el galardón cinematográfico a Mejor Interpretación Femenina quedan preseleccionadas las actrices Blanca Soroa y Patricia López Arnáiz ('Los domingos'), mientras que en el de Mejor Interpretación Masculina figuran Alberto San Juan ('La cena') y José Ramón Soroiz ('Maspalomas'). Por su parte, Elvira Mínguez ('La cena') y Nagore Aranburu ('Los domingos') aparecen en la preselección a Mejor Interpretación Femenina de Reparto, mientras que para su equivalente masculino encontramos a Álvaro Cervantes ('Sorda'), Juan Minujín ('Los domingos') y Kandido Uranga ('Maspalomas').

En la categoría Mejor Interpretación Femenina en Miniserie o Teleserie están preseleccionadas Candela Peña ('Furia'), Carla Quílez ('Yakarta') y Esperanza Pedreño ('Poquita fe'), mientras que Álvaro Morte ('Anatomía de un instante'), Javier Cámara ('Yakarta') y Luis Zahera ('Animal') son los candidatos a Mejor Interpretación Masculina en Miniserie o Teleserie.

Por su lado, Julia de Castro ('Poquita fe'), Lucía Jiménez ('Cuando nadie nos ve') y Pilar Gómez ('Yakarta') son precandidatas a Mejor Interpretación Femenina de Reparto en Miniserie o Teleserie, mientras que David Lorente y Eduard Fernández ('Anatomía de un instante'), Roberto Álamo ('Innato') y Secun de la Rosa ('Superestar') están preseleccionados a Mejor Interpretación Masculina de Reparto en Miniserie o Teleserie.

Alauda Ruiz de Azúa ('Los domingos'), Jose Mari Goenaga ('Maspalomas') y Oliver Laxe y Santiago Fillol ('Sirât') son los precandidatos al Premio a Mejor Guion. En la categoría Mejor Música Original se postulan Aránzazu Calleja ('Maspalomas') y David Cerrejón ('Los domingos'), mientras que en la de Mejor Música Original en Miniserie o Teleserie se encuentran Fernando Velázquez ('Anatomía de un instante') y Lucas Vidal ('Yakarta').

En la categoría de Mejor Película Documental se encuentran en la preselección 'El último arrebato' (Marta Medina y Enrique López Lavigne), 'Flores para Antonio' (Elena Molina e Isaki Lacuesta), 'Tardes de soledad' (Albert Serra) y 'The Sleeper. El Caravaggio perdido', mientras que 'Decorado' (Alberto Vázquez) y 'La luz de Aisha' (Shadi Adib) están presentes en la categoría Mejor Película de Animación, lista en la que también aparece preseleccionada 'Norberto' (José Corral Llorente), producida entre España y Argentina.

Asimismo, 'La cena' (Manuel Gómez Pereira), 'Las delicias del jardín' (Fernando Colomo), 'Padre no hay más que uno 5' (Santiago Segura) y 'Rondallas' (Daniel Sánchez Arévalo) figuran como precandidatas a Mejor Comedia Iberoamericana de Ficción.

Como Mejor Ópera Prima, las obras preseleccionadas son 'Ciudad sin sueño' (Guillermo Galoe) y 'Sorda' (Eva Libertad). Asimismo, 'La deuda' (Daniel Guzmán), 'Los domingos' (Alauda Ruiz de Azúa) y 'Sorda' (Eva Libertad) se postulan en la categoría de Premio al Cine y Educación en Valores.