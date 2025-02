Eduard Sola, Mejor Guión Original en los Premios Goya 2025 por su trabajo en 'Casa en flames'

GRANADA 9 Feb. (EUROPA PRESS)

Eduard Sola ha recibido el Premio Goya 2025 al Mejor Guión Original por su trabajo en 'Casa en flames'. El escritor ha pedido que se construya un mundo en el que los cuidados "no se sustenten en el sacrificio".

"Mandemos un mensaje a nuestras madres. Digámosles que aunque parezca que no, somos conscientes de todo lo que hicieron por nosotros y que si somos quienes somos es gracias a su persistencia, a los platos que nos pusieron a la mesa y a los besos que nos dieron al dormir. Digamos a nuestras madres que las queremos. Y mientras mandamos este mensaje, construyamos un mundo en el que los cuidados no se sustenten en el sacrificio de nadie. Apostemos por una crianza que no necesite supermadres, sino solamente de madres y padres con la estructura social y económica necesaria para querer y educar en libertad y dignamente", ha reiterado emocionado.

En ese sentido, ha reivindicado a los hijos de su generación, quienes fueron criados por una "multitud de supermadres", mujeres que tuvieron que trabajar fuera de casa sin desprenderse del trabajo "dentro de ella".

"Ocho horas de trabajo peor remunerado que el de sus homólogos masculinos. Nadie les ofreció una alternativa a este modelo basado en la renuncia a una vida propia. Muchos padres no estuvieron a la altura, tampoco el estado de bienestar. Por ello esas supermadres pueden hoy levantar el dedo legítimamente y mandarnos a la mierda", ha añadido.

En esta categoría también estaban nominados Alberto Marini y Marcel Barrena, por 'El 47'; Javier Macipe, por 'La estrella azul'; Amèlia Mora y Arantxa Echevarría, por 'La infiltrada'; y Aitor Arregi, Jon Garaño, Jorge Gil Munarriz y Jose Mari Goenaga, por 'Marco'.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 39 edición, una ceremonia que tiene lugar en el Palacio de Congresos de Granada.