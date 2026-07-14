Ellen Burstyn recibirá el León de Oro de Honor de Venecia por su trayectoria cinematográfica

Archivo - FILED - 22 June 2016, Bavaria, Munich: FILE PHOTO - US actress Ellen Burstyn arrives for the opening of the Munich Film Festival. Photo: Tobias Hase/dpa - Tobias Hase/dpa - Archivo

MADRID, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La interprete estadounidense Ellen Burstyn, ganadora del Oscar por 'Alicia ya no vive aquí' (1974) y actiz de títulos como 'El exorcista', 'Réquiem por un sueño' o 'Interstellar', recibirá el León de Oro de Honor de la 83.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia en reconocimiento a toda su trayectoria.

El certamen, que se celebrará del 2 al 12 de septiembre, ha anunciado este martes que el Consejo de Administración de La Biennale di Venezia ha aprobado la concesión del galardón a propuesta del director artístico del festival, Alberto Barbera.

Burstyn ha celebrado el reconocimiento asegurando que se siente "muy honrada", "muy feliz" y "llena de gratitud". "¡Vaya! No solo podré viajar a una de mis ciudades favoritas del mundo, sino que regresaré a casa con un León de Oro en mis brazos. ¡El premio a toda una carrera del Festival de Venecia!", ha afirmado la intérprete.

Por su parte, Barbera ha definido a Burstyn como "una actriz de una intensidad y una verdad poco comunes", cuya presencia en el cine estadounidense durante más de cinco décadas ha dado vida a personajes femeninos "inolvidables", capaces de reflejar "las contradicciones y transformaciones de la mujer contemporánea".

El director artístico del certamen ha recordado que la actriz alcanzó el reconocimiento internacional gracias a 'El exorcista', después de darse a conocer con 'La última película', de Peter Bogdanovich, y que obtuvo el Oscar a la mejor actriz por 'Alicia ya no vive aquí', de Martin Scorsese, una película que ha calificado como un "manifiesto sobre la recuperación de la identidad y la libertad de las mujeres".

Asimismo, ha destacado su colaboración con algunos de los cineastas más relevantes de las últimas décadas, entre ellos Alain Resnais, Paul Schrader, Bob Rafelson, Darren Aronofsky o Christopher Nolan, así como su labor al frente del Actors Studio. "Su arte, capaz de iluminar el dolor y la resiliencia cotidiana con dignidad, ironía y valentía, sigue siendo un modelo absoluto de autenticidad interpretativa y compromiso con el oficio", ha subrayado el director del Festival de Venecia.

La entrega del León de Oro tendrá lugar con motivo de la proyección de 'Flesh Impact', cortometraje dirigido por Maggie Gyllenhaal y dedicado a Marilyn Monroe con motivo del centenario de su nacimiento.

Con una carrera de más de seis décadas, Burstyn es una de las pocas intérpretes que han logrado la denominada Triple Corona de la interpretación, al haber obtenido un Oscar, un Tony y un Emmy. En 1975 se convirtió además en la tercera mujer en ganar un Tony y un Oscar en el mismo año. A lo largo de su trayectoria ha recibido cinco nominaciones al Oscar, incluidas las obtenidas por 'El exorcista', 'Resurrection' y 'Réquiem por un sueño', además de dos premios Emmy y varios Globos de Oro y reconocimientos internacionales.