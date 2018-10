Emma Watson sustituye a Emma Stone en la nueva versión de Mujercitas

Actualizado 25/08/2018 13:24:48 CET

MADRID, 25 Ago. (EDIZIONES) -

Emma Watson protagonizará la nueva adaptación de Mujercitas, dirigida por Greta Gerwig, al sustituir a Emma Stone, que abandona el proyecto por causas desconocidas hasta el momento. Aunque todavía no hay confirmación sobre el papel de Watson, todo indica a que encarnará a Meg March.

Según informa variety, Sony Pictures ha elegido a Watson rápidamente ya que en septiembre comenzará la producción de la nueva versión cinematográfica de la novela de Louisa May Alcott. Aunque la asignación de papeles todavía está en el aire, Watson podría dar vida a Meg March, tal y como señala IMDb. No obstante y dada la situación podría cambiar.

La nominada al Oscar Greta Gerwig por Lady Bird (2017) será la encargada de escribir el guion y dirigir el nuevo filme de Mujercitas. Actualmente, la productora está manteniendo negociaciones con Meryl Streep, Laura Dern, Soirse Ronan (Lady Bird), Timothee Chalamet (Call Me by Your Name) y Florence Pugh (El pasajero).

De esta manera, Watson regresa a la gran pantalla después su participación en la cinta de acción real de La bella y la bestia (2017) y El círculo (2017), filme ambientado en un mundo hiperconectado en el que colabora con Tom Hanks.

Mujercitas sigue los pasos de cuatro hermanas en su adolescencia durante la Guerra Civil estadounidense. Esta novela ha sido llevada al cine en varias ocasiones, además de contar con una miniserie que se emitió en BBC a finales del 2018.