Empiezan a desfilar por la alfombra roja los primeros invitados a la 40 edición de los Premios Goya - EUROPA PRESS

BARCELONA, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los primeros invitados a la 40 edición de la gala de los Premios Goya, que se celebran este sábado 28 de febrero en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), han empezado a desfilar por la alfombra roja hacia las 18.00 horas.

Algunos de ellos portaban chapas con el lema 'Free Palestine', como miembros del equipo del cortometraje de animación 'Carmela'.

La ceremonia de este año, que comenzará a las 22.00 horas, estará presentada por el actor Luis Tosar y la cantante Rigoberta Bandini en una cita que movilizará a un millar de profesionales.

Más de 60 profesionales entregarán 'cabezones', como Karla Sofía Gascón, quien el año pasado no acudió a la gala tras las críticas por tuits pasados de corte racista, pese a que la cinta que protagonizaba, 'Emilia Pérez', estaba nominada a Mejor Película Europea. También entregará premio la futbolista del F.C. Barcelona Alexia Putellas, dos veces ganadora del Balón de Oro.

Los Reyes no acudirán a la ceremonia, como viene siendo habitual. Sí acudirá, como en años anteriores, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acompañado por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, y la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. No estará el lider del PP, Alberto Núñez Feijóo. El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, entre otras autoridades, también acudirán a la gala.