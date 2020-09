Los etarras son protagonistas en el nuevo tráiler de Patria

MADRID, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

HBO lanza un nuevo adelanto de 'Patria', la serie creada por Aitor Gabilondo y basada en la novela de Fernando Aramburu, que se estrenará este 27 de septiembre. Después de publicar un avance centrado en las víctimas de los terroristas, y tras la polémica generada por su póster promocional, ahora llega un tráiler enfocado en los miembros de ETA.

Concretamente el gran protagonista de este nuevo adelanto de la serie basada en el libro de Aramburu es el personaje del etarra Joxe Mari al que a vida Jon Olivares.

"A mí no me gusta la política, yo solo lucho por liberar Euskal Herria y por todos los que han caído por luchar por este pueblo ¡Lo demás os lo podéis comer con patatas!", dice el joven en el inicio del tráiler que también muestra imágenes de la familia del etarra y de sus años en la cárcel.

Antes de su estreno en HBO, 'Patria' se presentará en la Sección Oficial del Festival de Cine de San Sebastián. El 27 de septiembre será cuando se emitan los dos primeros episodios de la ficción, posteriormente se lanzarán los siguientes capítulos de forma semanal.

'Patria' reata la historia del País Vasco a lo largo de 30 años, a través de los ojos de dos familias divididas por la violencia y el terror. En Europa, la serie estará disponible en los 21 territorios en los que opera HBO Europe. En Iberoamérica, se emitirá en 40 países a través de HBO y en HBO Go. En Estados Unidos, la ficción podrá verse en HBO Now, HBO Go, HBO on Demanda, HBO Latino y otras plataformas en streaming asociadas.

Creada y escrita por Aitor Gabilondo, 'Patria' está dirigida por Félix Viscarret y Óscar Pedraza. Miguel Salvat, Steve Matthews y Antony Root son los productores ejecutivos. La serie está producida por Alea Media para HBO Europe, con la participación de HBO Latin America.