Eva Libertad y Guillermo Galoe recogen el Premio Cine, Ayuda y Solidaridad 'Pilar Bardem' 2026 - ACADEMIA DE CINE

MADRID, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Academia de Cine ha entregado este jueves el Premio Cine, Ayuda y Solidaridad 'Pilar Bardem' 2026 a los cineastas Eva Libertad y Guillermo Galoe.

La entidad lo concede a aquellas personas que, valiéndose del medio cinematográfico, lo emplean para la consecución de fines sociales y en su quinta edición ha reconocido ex aequo a los directores de 'Sorda' y 'Ciudad sin sueño'.

Así, el vicepresidente de la Academia, Félix Tusell Sánchez, ha destacado que tanto como Galoe y Libertad "han llevado el foco del cine hacia dos realidades tristemente desconocidas para el gran público".

"Hacer cine no es solo un modo de entretener, divertir o emocionar al público, sino una manera formidable de hacerle reflexionar. Ahí fuera se acumulan realidades e historias que nuestro oficio puede y debe iluminar, porque el arte es quizás la manera más puramente humana de comprender a los demás. Esa empatía que nos nace viendo una película es mucho más fácil que después se trasvase a la realidad", ha añadido.

Mientras que 'Sorda' es una aproximación emocional a la realidad de las personas no oyentes y cuestiona las barreras, sociales y culturales aún presentes; 'Ciudad sin sueño' se ha construido con la comunidad que retrata, la de La Cañada Real, mirando cara a cara la crudeza de la vida en los márgenes y las "injusticias".

En su discurso, la directora y guionista murciana ha puesto en valor todas las instituciones públicas que fueron fundamentales en su enamoramiento del arte y la cultura y en generar el deseo de dedicarse al cine.

También ha reivindicado el feminismo, que contribuyó a "sacar a la luz tantas mujeres artistas olvidadas" y poner sobre la mesa la "desigualdad existente" en el cine.

"Yo no estaría aquí sin ellas", ha afirmado Libertad. "El cine puede amplificar la empatía, conformar nuestra mirada política y transformar nuestra sociedad", ha zanjado.

Por su parte, el cineasta ha agradecido la distinción con un alegato por acercarse a lo que es "aparentemente distinto y descubrir lo que nos hace iguales".

"Nosotros imaginamos el mundo y las películas como una Torre de Babel, donde la diferencia es la mayor riqueza. Ciudad sin sueño es una película hecha por gitanos, árabes, judíos y payos que saben que es urgente luchar contra el racismo. Y para ello debemos abrazar la complejidad, reconocer que hay mucho por hacer y podemos ser mejores, por muy progresistas que nos consideremos. Y la mayor parte de las veces, mirando al otro el camino es más fácil y bonito", ha manifestado.