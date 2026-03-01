Eva Libertad, Mejor Dirección Novel en los Premios Goya 2026 por 'Sorda'

BARCELONA 1 Mar. (EUROPA PRESS) -

Eva Libertad ha recibido este sábado el Premio Goya 2026 a la Mejor Dirección Novel por la película 'Sorda'.

La cinta ha superado a Ion de Sosa, por 'Balearic'; Jaume Claret Muxart, por 'Estrany riu'; Gemma Blasco, por 'La furia'; y Gerard Oms, por 'Muy lejos'.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).