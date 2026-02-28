Nagore Aramburu, Mejor Actriz de Reparto en los Premios Goya 2026 por su papel en 'Los Domingos'

La actriz Nagore Aramburu, recoge el Goya a mejor Actriz de reparto por 'Los domingos' en la 40º edición de los Premios Goya, en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, a 28 de febrero de 2026, en Barcelona, Cataluña (España).- David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

Nagore Aramburu ha sido galardonada este sábado con el Premio Goya 2026 a la Mejor Actriz de Reparto por su papel en la película 'Los Domingos'. En esta categoría competía con Elvira Mínguez, por 'La cena'; Miryam Gallego, por 'Romería'; Elena Irureta, por 'Sorda'; y María de Medeiros, por 'Una quinta portuguesa'.

"Qué inicio, es muy emocionante esto. Quiero mandar un beso a las demás nominadas y quiero compartir esto con toda la comunidad de 'Los Domingos'. Gracias por crear y creer en esta comunidad", ha señalado la actriz al recoger el Goya.

Aranburu, que ha ganado su primer galardón en su primera nominación por su papel de madre superiora del convento. se lo ha dedicado a todo el reparto porque es una "delicia" haber trabajado con ellos. "Lo quiero compartir y se lo quiero ofrecer al equipo, a nuestros cómplices del día a día, a esos con los que compartimos horas de furgo, muchas jornadas nocturnas y cortes para bocata. Para todos vosotros. Este Goya va a estar muy bonito en la estantería", ha indicado

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España entrega este sábado los Premios Goya, los galardones más importantes que se conceden en el cine español, que celebran su 40 edición, una ceremonia que tiene lugar en en el Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB).