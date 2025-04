Eva Longoria, Premio Platino de Honor, alerta del descenso del talento latino en EEUU: "Cada vez hay menos en Hollywood"

La actriz reivindica a las mujeres en el cine, "incluyendo a las mujeres trans": "No hay que separar feminidad de feminismo"

MADRID, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

La actriz Eva Longoria, que recibirá este domingo, 27 de abril, el Premio Platino de Honor en la gala de la XII edición de los galardones, ha alertado de que el talento latino en Estados Unidos "está bajando cada año", y por eso se decidió a producir y dirigir producciones.

"Yo no quería esperar las oportunidades. La situación no está mejorando y es que está bajando cada año. Hay menos latinos, tanto delante como detrás de las cámaras. Estoy tratando de poner en alto al talento latino y a las mujeres", ha asegurado en una rueda de prensa celebrada en el UMusic Hotel Madrid.

La actriz ha señalado que los latinos se enfrentan a la industria americana del cine sin tener experiencia, pero ha criticado que "si no dan las oportunidades, no se puede adquirir experiencia". Además, ha recordado que ella ha sufrido en su propia piel "el no ser latina ni americana".

"Para algunos papeles que me presentaba de americana, me decían que yo era demasiado latina. Sin embargo, cuando me presentaba para un papel de mujer latina, me decían que yo no era lo suficientemente latina. He sentido que no era ni de aquí ni de allí", ha rememorado.

En este sentido, ha añadido que la industria cinematográfica del mundo está cambiando por el streaming. "Hay hambre de ver cosas diferentes. Por eso nos tenemos que apoyar", ha indicado.

Por otro lado, ha lamentado que las mujeres reciban menos dinero que los hombres por sus trabajos, pese a que ella y sus compañeras de la serie 'Mujeres desesperadas' no experimentaron este problema. "Yo quiero cambiar las leyes y la sociedad para poner a las mujeres en alto. No sé cómo arreglarlo, pero estoy en ello porque son siglos y siglos en los que no hay igualdad, tanto económicamente como en derechos", ha clamado.

Preguntada acerca del equilibrio entre feminidad y feminismo, Longoria considera que no se debe separar ser femenina con ser feminista y ha recalcado que "todas las mujeres necesitan oportunidades en la industria, incluyendo las mujeres trans". "Es importante mantenerse entre ambos espacios al mismo tiempo (feminidad y feminismo). Es lo que somos. Es igual que yo que soy americana y latina al mismo tiempo", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA), Enrique Cerezo, ha elogiado a Eva Longoria por ser una "gran embajadora de Iberoamerica" y ha señalado que es una profesional "imprescindible". "Eva Longoria ha sabido afrontar la creación y el impulso de grandes proyectos de cine y televisión a través de su productora de entretenimiento. Ella es el ejemplo del empeño por engrandecer el séptimo arte", ha asegurado.

Este galardón ha reconocido en anteriores ediciones a actores y actrices de la talla de Benicio del Toro, José Sacristán, Carmen Maura, Antonio Banderas, Adriana Barraza o Cecilia Roth, entre otros.

TRAYECTORIA

Eva Longoria inició su carrera como actriz invitada en los dramas televisivos 'Beverly Hills', '90210' y 'General Hospital', en el año 2000, Eva Longoria integró el reparto de la serie 'The Young and the Restless', donde representó el papel de Isabella Braña Williams desde 2001 a 2003.

En 2004 alcanzó su consolidación como intérprete y se convirtió en una celebridad internacionalmente conocida al encarnar el personaje de Gabrielle Solis en la popular serie cómica 'Mujeres desesperadas'. Acompañada de un elenco entre el que se encontraban Teri Hatcher, Felicity Huffman y Marcia Cross, la serie se mantuvo durante ocho temporadas con altos índices de audiencia y puso de relieve la gran capacidad actoral de Eva Longoria, que resultó nominada en el 2006 al Globo de Oro a Mejor actriz principal en serie de TV.

También ha trabajado en series como 'Empire', 'Devious Maids', 'Brooklyn Nine-Nine', 'BoJack Horseman' y 'Jane the Virgin', Además de la actuación, Eva Longoria se ha pasado a la producción de la mano de UnbeliEVAble Entertainment, en la que participa en la producción de gran cantidad de proyectos, incluida la serie 'Grand Hotel', protagonizada por el nominado a los premios de la Academia Demian Bichir y Roselyn Sanchez.

En 2023, Longoria tuvo su debut como directora de cine con 'Flamin' Hot', película biográfica sobre Richard Montañez, el conserje que afirma haber sido el inventor de los Flamin' Hot Cheetos, consiguiendo el estreno en streaming de Searchlight Pictures más visto de la historia y la nominación al Oscar a la mejor canción original por 'The Fire Inside', escrita por Diane Warren e interpretada por Becky G.

El filme contó con una proyección en la Casa Blanca junto al presidente Joe Biden, siendo así la primera película presentada en ese recinto enfocada en personajes latinos. En marzo de 2023 estrenó la docuserie 'Eva Longoria: Searching For Mexico', que sigue a Longoria en su viaje por México explorando la cocina del país. Igualmente, en mayo de 2024 se anunció que la CNN reviviría la serie con 'Eva Longoria: Searching for Spain', que se estrenará en la CNN en la primavera de 2025.

Recientemente, la actriz ha aparecido en la gran pantalla de la mano de la cinta 'Tierra de mujeres' para Apple TV+, que produjo ejecutivamente y protagonizó junto a Carmen Maura, y próximamente protagonizará las producciones 'Alexander and the Terrible, 'Horrible, No Good, Very Bad Day' y 'The Pickup'.