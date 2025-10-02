'Un fantasma en la batalla', 'The Smashing Machine' y 'Parecido a un asesinato', en los cines desde mañana

MADRID, 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El cine español estará muy presente en la cartelera de la próxima semana. La película de Agustín Díaz Yanes 'Un fantasma en la batalla', junto a la nueva producción de Imanol Uribe 'La sospecha de Sofía' y el thriller psicológico 'Parecido a un asesinato' con Blanca Suárez y Eduardo Noriega podrán verse desde este viernes, 3 de octubre en los cines. 'The Smashing Machine', con Dwayne Johnson y Emily Blunt, es otra de las opciones para los próximos siete días.

Agustín Díaz Yanes dirige la película inspirada en la mayor operación encubierta contra ETA, que supuso un antes y un después en la lucha antiterrorista en España. 'Un fantasma en la batalla' está cimentada en el contexto histórico, político y social de los años 90 y los 2000, y cuenta la historia de Amaia, una joven guardia civil que permanece más de una década trabajando como agente encubierta dentro de la banda terrorista, con el objetivo de localizar los zulos que tenían escondidos en el sur de Francia. Susana Abaitua, Andrés Gertrúdix, Iraia Elias, Raúl Arévalo y Ariadna Gil integran el reparto.

Dwayne Johnson y Emily Blunt protagonizan 'The Smashing Machine', bajo la dirección de Benny Safdie. La historia real del luchador Mark Kerr (Dwayne Johnson), que retrata su meteórico ascenso y caída en el brutal mundo de las artes marciales mixtas, al que se enfrentó con coraje y el apoyo incondicional de su mujer. Una vida condicionada por la adicción a los opiáceos, llena de ambición y sacrificio, del que fue dos veces campeón de esta disciplina.

'La sospecha de Sofía' es la nueva película de Imanol Uribe basada en el libro homónimo de Paloma Sánchez-Guernica y protagonizada por Álex González y Aura Garrido. Es una cinta de espionaje, contraespionaje y de búsqueda de identidad que transcurre entre España y Alemania en plena Guerra Fría con el telón de fondo de hitos históricos como mayo del 68, la caída del muro de Berlín y el momento social en la España tardofranquista.

Blanca Suárez y Eduardo Noriega protagonizan 'Parecido a un asesinato', un thriller psicológico bajo la dirección de Antonio Hernández. En la cinta, Eva vive un momento feliz, con una nueva pareja, Nazario, escritor de éxito, y su hija, Alicia, una adolescente con la que espera congeniar; por fin tiene una familia que le permitirá olvidar el pasado. Pero no será tan fácil. El horror que sufrió con su exmarido, un policía posesivo y violento vuelve para amenazar su paraíso.

Este fin de semana llega también a los cines 'La Divina Sarah Bernhardt' el biopic sobre la actriz francesa que vivió múltiples vidas, donde el amor y el teatro importaban más que nada. La personalidad de Sarah, su genio artístico, sus amoríos y los acontecimientos que marcaron su vida fueron ricos y consistentemente extraordinarios. Guillaume Nicloux dirige esta cinta protagonizada por Sandrine Kiberlain y Laurent Lafitte.

'Münter y el amor de Kandinsky' es una historia de amor y desamor entre Grabrueke Münter conoció al artista cuando aún soñaba con abrirse camino en el arte. Entre pinceles, viajes y el carácter inquieto de un genio atormentado, nació una pasión que los unió como amantes y como cómplices creativos. Una mujer que amó con entrega, que inspiró y protegió un legado artístico, y que, aun así, fue relegada al olvido. Un retrato de deseo, traición y resistencia, pero también de la fuerza silenciosa de quien se niega a desaparecer de la historia.