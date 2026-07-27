La Federación Iberoamericana de Academias de Cine impulsa una campaña para apoyar al sector audiovisual venezolano

July 5, 2026, Caraballeda, Venezuela (Bolivarian Republic of: EDITOR'S NOTE: These images contain graphic content, including deceased victims. Viewer discretion is advised. CARABALLEDA, LA GUAIRA, VENEZUELA - JULY 5, 2026: Rescue and recovery teams contin - Laura De Chiclana/Jna Press / Zuma Press / Europa

MADRID, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Federación Iberoamericana de Academias de Artes y Ciencias Cinematográficas (FIACINE) ha puesto en marcha una campaña internacional de recaudación de fondos para apoyar a los trabajadores del sector audiovisual venezolano afectados por los terremotos registrados el pasado 24 de junio, una iniciativa impulsada junto a la Academia Venezolana de Cine y las quince academias que integran la organización, entre las que se encuentra la española.

La campaña, que se desarrollará a través de la plataforma Vaki, destinará los recursos recaudados a profesionales del audiovisual identificados como prioritarios mediante un proceso coordinado con la Academia Venezolana de Cine.

La federación ha explicado en un comunicado que la iniciativa nace varias semanas después de los terremotos que sacudieron Venezuela, cuando "miles de familias continúan enfrentando las consecuencias de una tragedia" que también ha afectado a realizadores, productores, técnicos, actores, exhibidores, docentes y otros profesionales vinculados al sector cinematográfico.

"El cine tiene la extraordinaria capacidad de preservar la memoria de los pueblos. Pero detrás de cada película existen personas que dedican su vida a imaginar historias, construir imágenes, registrar la realidad y convertir la cultura en patrimonio. Hoy son esas personas quienes necesitan de nosotros", ha señalado FIACINE.

La organización ha subrayado que el objetivo de la campaña es ofrecer apoyo económico a los profesionales del audiovisual más afectados por la emergencia y ha defendido que "el patrimonio cinematográfico de un país no está formado únicamente por sus películas", sino también por "las personas que las escriben, las producen, las interpretan, las iluminan, las editan y las hacen llegar a millones de espectadores".

Además, ha destacado la trayectoria del cine venezolano en Iberoamérica, con obras como 'Oriana', de Fina Torres; 'Pelo Malo', de Mariana Rondón; o 'Desde allá', de Lorenzo Vigas, y ha asegurado que proteger esa cinematografía implica también apoyar a quienes la hacen posible.

'NUESTRAS RAÍCES, NUESTROS OJOS'

Asimismo, FIACINE ha anunciado la segunda edición de la muestra de cine iberoamericano 'Nuestras raíces, nuestros ojos', que rendirá homenaje al cine venezolano a través de una selección de largometrajes y cortometrajes.

La programación reunirá largometrajes y cortometrajes, estos últimos de nuevo con el apoyo curatorial de el Universo BOGOSHORTS, que permitirán al público iberoamericano recorrer distintas generaciones, estilos y miradas de una cinematografía indispensable para comprender el desarrollo del cine en nuestra región.

"La reconstrucción de una cinematografía no termina cuando concluye una campaña solidaria. También requiere que sus películas continúen viajando, que sus autores sigan siendo descubiertos y que nuevas generaciones encuentren en ellas un espejo donde comprender la historia, la identidad y la sensibilidad de un país", apostilla la organización iberoamericana.