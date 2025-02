Fernando Cayo: "Antes de usar las redes sociales hay que reflexionar. Nadie tiene que saber todo lo piensas y opinas"

El actor protagoniza 'Padres', junto a Natalia Verbeke, una cinta dirigida por José Ángel Bohollo que se estrena el próximo 21 de febrero

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El actor Fernando Cayo ha recomendado que, antes de hacer uso de las redes sociales, hay que pararse a "reflexionar" porque "nadie tiene que saber todo lo que se piensa y opina" y comparte las palabas de J.A. Bayona en la alfombra roja de los Premios Goya, sobre la polémica con Karla Sofía Gascón.

"Uno puede rechazar las opiniones de una persona, pero también existe el perdón y compasión cuando uno ha metido la pata", ha afirmado el actor en una entrevista con Europa Press, con motivo del estreno en cines de 'Padres' el próximo 21 de febrero.

El actor invita a la gente "a que no opinen tanto de todo" en las redes sociales porque "eso queda ahí" y considera que puede llegar el día en el que se "arrepientan". "Si tú de repente un día estás enfadado porque te has calentado, y dices 'es que este es un imbécil y no lo soporto', te vas a arrepentir porque al rato ya no estás enfadado y no opinas lo mismo. Creo que es importante frenarse un poquito en redes sociales", ha aconsejado.

Fernando Cayo también se ha referido a la última gala de los Goya, celebrada el pasado sábado 8 de febrero en Granada, sobre la que ha asegurado que le gustó "bastante" porque tuvo ritmo, si bien cree que se puede "afinar" para que no sea tan larga.

"Son muchas categorías y es el único momento que tenemos al año para celebrar el cine español. Al que le guste el cine, que la vea, y al que no que cambie de canal. No hay ningún problema. Pero es que hay muchas categorías y hay muchos agradecimientos", ha indicado.

Por su parte, Natalia Verbeke --que también ha atendido a Europa Press-- afirma que la gala le gustó "muchísimo" y ensalza el buen papel que hicieron las presentadoras Leonor Watling y Maribel Verdú y, especialmente, la entrega del Goya de Honor a Aitana Sánchez-Gijón. "Fue precioso ese momento, tanto lo que le dijo una como le que le dijo la otra", ha comentado.

En relación con el 'ex aequo' a Mejor Película para 'El 47' y 'La Infiltrada', la actriz reconoce que creyó que se habían equivocado, aunque considera que se ha convertido en un momento "emocionante" de la historia de los Goya. "Fue superbonito que las dos películas, que son maravillosas, se pudieran llevar el premio", apostilla.

UNA PELÍCULA AL ESTILO DE HITCHCOCK

Los dos actores protagonizan la nueva película de José Ángel Bohollo e interpretan a dos padres, recientemente divorciados, que buscan a su hija de 15 desaparecida tras acudir a un festival de música con su mejor amiga. Verbeke asegura que se trata de una historia "dura" en el que la sospecha es un elemento principal durante la cinta.

La actriz interpreta a Victoria, una mujer que está manipulada "constantemente" por su ex marido y su actual pareja, y que le ha llevado a sentirse como "en un balancín". "Hay que estar muy centrado porque te puedes perder en cualquier momento", advierte.

Natalia Verbeke reflexiona acerca de la "angustia" que su personaje experimenta por la desaparición de su hija, algo que considera que va "implícito" en el ser humano. "Desde el momento en el que se tiene un hijo, se genera una angustia tremenda. Que le pase algo a un hijo es el terror más grande que se puede vivir", enfatiza.

En el caso de Fernando Cayo, el actor elogia la "construcción" del guion, que gira en torno a un "problema cotidiano que cualquiera puede comprender". "Es un 'thriller' elegante al más puro estilo de Hitchcock", ha subrayado.

Por último, recuerda cómo José Ángel Bohollo preparó los ensayos durante dos semanas para entender "los diferentes momentos por los que pasaban los personajes". "Especialmente trabajamos lo que había que dejar a la imaginación del espectador, para que entiendan que estás contando algo, pero no lo muestras todo", explica.