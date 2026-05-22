Fernando Méndez Leite, único candidato a presidente de la Academia e Cine

De izquierda a derecha, Féliz Tusell, Méndez Leite y Ángela Cervantes. - ACADEMIA DE CINE

MADRID, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El director, guionista, escritor y crítico de cine Fernando Méndez-Leite encabeza la única candidatura para presidir la Academia de Cine en las elecciones del próximo 20 de junio una vez cerrado el plazo de presentación de candidaturas, según ha informado la institución.

Tras cuatro años como presidente, Méndez-Leite aspira de nuevo a la presidencia de la institución acompañado por el productor Félix Tusell, como vicepresidente primero, y la actriz Ángela Cervantes, como vicepresidenta segunda.

Desde su creación, la Academia ha tenido como presidentes a José María González Sinde, Fernando Trueba, Antonio Giménez-Rico, Fernando Rey, Gerardo Herrero, José Luis Borau, Aitana Sánchez-Gijón, Marisa Paredes, Mercedes Sampietro, Ángeles González-Sinde, Eduardo Campoy, Álex de la Iglesia, Enrique González Macho, Beatriz de la Gándara, Antonio Resines, Yvonne Blake, Mariano Barroso y Fernando Méndez-Leite.