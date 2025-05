El Festival de Cannes arranca este martes con Carla Simón y Oliver Laxe como apuestas españolas en la Sección Oficial

Robert de Niro recogerá la Palma de Oro honorífica del certamen, que se celebra tras el anuncio de Trump de aranceles 100% al cine extranjero

La 78 edición del Festival de Cannes arranca este martes 13 de mayo hasta el próximo sábado 24 del mismo mes con dos filmes españoles que optarán al máximo galardón del festival, algo que no ocurría desde hace 16 años cuando Pedro Almodóvar, con 'Los abrazos rotos', e Isabel Coixet, con 'Map of the sounds of Tokyo', también optaron a la Palma de Oro.

En esta edición, los nuevos trabajos de Carla Simón, titulado 'Romería', y el de Oliver Laxe, llamado 'Sirat', son las apuestas del cine español para la Sección Oficial de Cannes que competirán con las nuevas películas de Wes Anderson, Julia Ducournau, Ari Aster y Richard Linklater, entre otros.

En el caso de la realizadora, Simón compite por primera vez en Cannes con 'Romería', una película con la que cierra su trilogía sobre la memoria familiar iniciada con 'Verano 1993' y consolidada con 'Alcarràs', ganadora del Oso de Oro en 2022. La cinta, rodada en Vigo, cuenta con la debutante Llúcia Garcia Torras, junto a Mitch, Tristán Ulloa o Janet Novás.

Por su parte, Oliver Laxe francoespañol nacido en París y de padres gallegos, regresa a Cannes, donde ha presentado todos sus trabajos. Por ejemplo, 'Todos vosotros sois capitanes' (2010) participó en la Quincena de Cinestas y consiguió estar premiado por la crítica internacional; con 'Mimosas' (2016) logró el galardón más importante de la Semana de la Crítica; y con 'Lo que arde' (2019) ganó el Premio del Jurado en la sección Una cierta mirada.

En este caso, 'Sirat' es la historia de un padre, encarnado por Sergi López, que viajará a Marruecos con su hijo para buscar a su otra hija, que desapareció en una 'rave' en las montañas áridas. La película cuenta con la producción de El Deseo, de Pedro Almodóvar. En las 78 ediciones del Festival, España solo ha logrado una Palma de Oro con Luis Buñuel en 1961 por 'Viridiana'.

La participación española no solo se limita a la Sección Oficial, en la Semana de la Crítica participa 'Ciudad sin sueño', un largometraje de Guillermo Galoe sobre la vida en la Cañada Real. El cineasta ya logró el Goya a Mejor cortometraje de ficción en 2024 con 'Aunque es de noche', una historia que también situó en ese asentamiento madrileño.

Además, la cineasta Gala Hernández participa en la Quincena de Cineastas con el corto '+10K', mientras que en la Cinefundación, dedicada a trabajos de escuelas de cine, están incluidos 'Talk me', de Joecar Hanna, y 'Per bruixa y metzinera', de Marc Camardons. Por último, la obra inmersiva 'Fillos do vento: A RAPA', dirigido por el productor y cineasta Brais Revaldería, participará en Competición Inmersiva.

TRUMP Y LOS ARANCELES, ENTRE LAS PREOCUPACIONES DEL FESTIVAL

Este lunes, en la rueda de prensa previa a la inauguración del festival, el delegado general Thierry Frémaux ha defendido la presencia de películas extranjeras en Estados Unidos porque "alimentan su cultura", según 'Variety', pese a que no ha querido profundizar en el tema porque "es muy pronto" para ello.

"El cine extranjero nutre la imaginación y la cultura estadounidenses. Pero no creo que le interese mucho", ha contestado al ser preguntado sobre qué le diría a Trump. El delegado ha añadido que Cannes "no permitirá que nadie impida que el cine sea fuerte y creativo".

Uno de los momentos más especiales de esta edición será cuando Robert de Niro recoja la Palma de Oro de Honor a toda su trayectoria. El actor, en varias ocasiones, ha cargado contra el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, como por ejemplo hizo en los Premios Tony de 2018, según informó NBC News, donde dijo "Fuck, Trump" (que te den, Trump).

Otra de las veces que de Niro insultó a Trump fue en 2024, a las puertas del tribunal de Nueva York, donde se celebraba el juicio del candidato republicano a la presidencia de Estados Unidos por blanqueo de capitales. En esta ocasión, el actor se refirió al político como "un payaso empeñado en destruir la democracia estadounidense".

Ya en la edición de 2024, el director mexicano Alejandro González Iñárritu, presidente del jurado, expresó su rechazo a las políticas antiinmigrantes de Trump.

Entre las grandes estrellas que se esperan en Cannes en la alfombra roja destacan Tom Cruise --que presentará la octava entrega de 'Misión Imposible'-- Scarlett Johansson y Kristen Stewart, ambas con su primer largometraje detrás de la cámara, y también Joaquin Phoenix, Paul Mescal o Emma Stone.