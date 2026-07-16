Festival de Cine de Madrid reclama a la Academia de Cine una especialidad para el corto en su Junta Directiva

Cartel de la 35 edición del Festival de Cine de Madrid. - FESTIVAL DE CINE DE MADRID

MADRID, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Festival de Cine de Madrid-PNR ha reclamado este jueves a la Academia de Cine la creación de una especialidad dedicada al cortometraje dentro de su junta directiva para "reconocer plenamente la dimensión profesional, cultural e industrial" de este formato.

Así lo ha reivindicado la directora del certamen, Raquel Troyano, durante la presentación de la 35ª edición del festival, que se celebrará del 14 al 20 de septiembre y proyectará 90 películas seleccionadas entre las 615 obras inscritas.

"La academia es nuestra casa y su representación en junta directiva a través de esta especialidad sería, de alguna forma, reconocer plenamente la dimensión profesional, cultural, industrial que tiene el cortometraje, y una manera de reforzar el compromiso con el talento emergente", ha asegurado.

Troyano ha defendido que el cortometraje "no es únicamente un formato de aprendizaje ni un paso previo al largometraje". "Es una obra completa, un formato profesional y una industria con identidad propia", ha subrayado, antes de recordar que este tipo de producciones han situado en numerosas ocasiones al cine español en los principales festivales y reconocimientos internacionales.

Bajo el lema '35 años proyectando talento', el Festival de Cine de Madrid-PNR celebrará su 35ª edición entre el 14 y el 20 de septiembre. La gala inaugural tendrá lugar el día 14 en el Teatro Bellas Artes, mientras que las proyecciones se desarrollarán entre el 15 y el 19 de septiembre en Cineteca Madrid y la Sala Berlanga.

El director del festival, David Torres, ha explicado que la programación estará integrada por 90 películas seleccionadas entre las 615 obras presentadas, con 48 cortometrajes a concurso en la sección oficial, clasificatoria para los Premios Goya en las categorías de ficción y documental.

Además de las secciones oficiales de largometrajes y cortometrajes, el certamen incluirá Panorama PNR, Cine Molón y las actividades de industria, con encuentros profesionales, sesiones de 'pitching' de cortometrajes y largometrajes y diferentes charlas dirigidas al sector.

Torres también ha destacado la apuesta del festival por la accesibilidad con la consolidación de la sección Cine Sordo y la creación de Cine Sin Barreras, una nueva iniciativa que incorporará sesiones con audiodescripción para personas ciegas y subtitulado en la sección oficial de cortometrajes. El objetivo, según ha explicado, es que "todo el festival sea accesible para todos", de modo que cualquier espectador pueda asistir a cualquiera de las proyecciones independientemente de sus necesidades de accesibilidad.

MIGUEL RELLÁN, PREMIO DE HONOR

En el acto también se ha anunciado la concesión del Premio de Honor Estrella de Madrid 2026 a Miguel Rellán, un reconocimiento con el que el festival quiere distinguir no solo su trayectoria de más de cinco décadas en el cine, el teatro y la televisión, sino también "su apoyo constante al cine independiente y a las nuevas generaciones de realizadores y realizadoras".

"Siempre has estado dispuesto a trabajar con quienes empezaban, a compartir tu experiencia, a enseñarnos, a escuchar e impulsar nuevos proyectos. Has entendido que acompañar a quienes dan sus primeros pasos también es una forma de hacer crecer nuestro cine", ha destacado Troyano.

Por su parte, Rellán ha atribuido su carrera al respaldo recibido de otros profesionales y ha defendido la importancia de devolver ese apoyo a quienes comienzan. "Si salimos adelante es gracias a otros porque alguien confía en ti. Porque si no, es imposible", ha afirmado el actor, que ha recordado a figuras como José María González Sinde, José Monleón, Gerardo Malla, José Luis Garci, José Luis Borau o Jaime Chávarri entre quienes le dieron una oportunidad en sus inicios.

"Yo intento ayudar todo lo que puedo por una razón de simetría. Porque me ayudaron a mí y yo creo que hay que ayudar a los demás, ni más ni menos", ha asegurado. El 14 de septiembre el actor recibirá el galardón en la gala inaugural que se celebrará en el Teatro Bellas Artes.