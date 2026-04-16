Los festivales de cine de España alertan de la inestabilidad y falta de homogeneidad en las ayudas autonómicas

Archivo - Las presentadoras Elena Sánchez y Llum Barrera durante la gala de clausura de la 70ª edición de la SEMINCI, en el Teatro Calderón, a 1 de noviembre de 2025, en Valladolid, Castilla y León (España). La Semana Internacional de Cine de Valladolid ( - Photogenic/Claudia Alba - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

Federación Pantalla, entidad que aglutina a 185 festivales a través de ocho coordinadoras territoriales, ha reclamado al Gobierno, al ICAA y a los Gobiernos autonómicos la revisión del sistema de ayudas dedicadas a festivales en el Estado "para garantizar la equidad y la estabilidad de los eventos".

Así lo ha señalado este jueves la entidad en un comunicado en el que defiende que los festivales de cine "son motor de dinamización cultural a lo largo de todo el territorio, generan empleo especializado y garantizan el acceso al cine donde las salas comerciales no llegan".

"No podemos permitir que el código postal de un festival determine su supervivencia. Queremos visibilizar que los festivales de cine somos un oasis para la diversidad cinematográfica y la mayor herramienta de cohesión territorial que tiene el audiovisual español, y alertar del peligro de desinversión que estamos observando. Necesitamos ayudas coordinadas, con criterios unificados, y un marco estatal que entienda la diversidad en nuestro sector", asegura la presidenta de Federación Pantalla, Cristina Gómez.

Gómez advierte que sin una financiación adecuada y procesos eficientes, la voz cultural se puede apagar y lamenta que se estén "echando por tierra muchas oportunidades laborales y externalidades positivas".

Federación Pantalla subraya que los festivales de cine "no solo son ventanas de exhibición" sino agentes que hacen posible el acceso a la cultura en todos los territorios, especialmente en el ámbito rural. Por ello, exigen que la financiación pública se adapte a las especificidades de los distintos festivales o muestras, incluyendo la agilización de procesos como los de resolución y abono, que habitualmente llegan tarde para la supervivencia de las estructuras profesionales.

Además, exige un compromiso institucional basado en el reconocimiento del papel cultural y territorial de los festivales, que no solo sean vistos como industria, sino "como una herramienta de acceso a la cultura, cohesión social y dinamización territorial que son". Por ello, alerta del peligro de la desinversión pública, y pide que las políticas públicas reflejen ese valor estratégico, atendiendo de manera coordinada y dentro de las posibilidades competenciales.

Entre sus demandas figura la creación de un Plan Estatal adaptado a la diversidad del sector, que tenga en cuenta las diferencias entre festivales rurales, urbanos e internacionales, evitando la aplicación de criterios homogéneos que, según el sector, no reflejan la realidad del territorio.

Asimismo, reclama estabilidad y agilidad administrativa, puesto que el sector "no puede sobrevivir a ciegas ni con mirada a corto plazo" y exigen la armonización de calendarios de manera que las resoluciones y los pagos lleguen a tiempo para permitir la planificación y evitar la asfixia financiera "que ya está haciendo desaparecer festivales".

Además, la entidad demanda una financiación estructural y plurianual, así como la reducción de la dependencia de convenios nominativos y ayudas puntuales. El objetivo es reforzar la profesionalización del sector, garantizar la estabilidad de los equipos y fomentar la creación de industria cultural en el territorio.

DESIGUALDAD EN LOS TERRITORIOS

Federación Pantalla alerta de que la ausencia de una estrategia estatal común ha generado una fuerte desigualdad territorial en las ayudas autonómicas, con comunidades que cuentan con modelos relativamente estables y otras donde los certámenes quedan en un "vacío institucional" que compromete su sostenibilidad y el acceso de la ciudadanía a la cultura.

Por ejemplo, ponen el caso de Aragón o Cataluña, territorios que disponen de líneas específicas y marcos sólidos de apoyo, mientras que en el Illes Balears Film Festivals o FESCINEX (Coordinadora de Festivales de Cine de Extremadura) advierten de problemas de profesionalización, excesiva dependencia del voluntariado, desajustes en plazos y falta de armonización que dificultan la planificación