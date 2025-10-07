La Fiesta del Cine regresa del 3 al 6 de noviembre con Carolina Yuste y Eduard Fernández como embajadores

Archivo - La actriz Carolina Yuste presenta 'Saben aquell' en el Festival de San Sebastián, a 25 de septiembre de 2023, en San Sebastián (País Vasco, España). - Raúl Terrel - Europa Press - Archivo

La XXV edición de la Fiesta del Cine se celebrará en toda España los días lunes 3, martes 4, miércoles 5 y jueves 6 de noviembre y lo hará con la actriz Carolina Yuste y el actor Eduard Fernández como embajadores, según ha anunciado este martes la Federación de Cines de España (FECE).

Durante esos cuatro días los espectadores podrán disfrutar de todas las películas de la cartelera al precio especial de 3,5 euros por entrada. La venta anticipada de las entradas para los cuatro días comenzará el miércoles 29 de octubre por Internet, tanto en las webs de los cines como en las webs tradicionales de venta de entradas, en taquilla y en los quioscos situados en los halls de los cines.

En esta edición, los intérpretes ganadores de los Premios Goya 2025, Carolina Yuste -Mejor Actriz Protagonista por 'La Infiltrada'- y Eduard Fernández -mejor actor Protagonista por 'Marco'-, son los nuevos embajadores de la Fiesta del Cine, tomando el relevo de Malena Alterio y Pablo Berger, embajadores del año anterior.

"El mundo de hoy día nos exige una inmediatez y una rapidez que termina generando angustia y sobrecarga mental. Creo que elegir ir al cine es una forma de resistencia a esa forma de atender y mirar. Para mí ese momento está conectado con el ritual y con el amor. Debo ser una clásica en ese sentido, pero creo firmemente que una sala de cine te permite enamorarte de una manera más plena que en el sofá de casa", ha señalado Yuste.

Por su parte, Eduard Fernández considera que ver una película en un cine supone "vivir una sensación de intimidad compartida en la oscuridad y silencio, que tiene algo mágico difícilmente explicable. "Esa sensación de que algo ha entrado en ti muy profundamente", ha agregado.

La Fiesta del Cine es un evento organizado por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y Ministerio de Cultura y Deporte, a través del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), con la colaboración de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Asociación Estatal de Cine (AECINE), la Asociación de Distribuidores Independientes Cinematográficos (ADICINE) y ESCAC.