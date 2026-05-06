La Fiesta del Cine regresa el próximo 8 de junio hasta el 11 junio más de 320 salas, con entradas a 3,5 euros

Archivo - Una mujer espera en la taquilla de los cines Capitol, el primer día de la 19ª edición de la Fiesta del Cine, a 3 de octubre de 2022, en Madrid (España). Los espectadores deben conseguir una acreditación en la web oficial de la fiesta del cine pa - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) -

Una nueva edición de la Fiesta del Cine se celebrará en toda España los días 8, 9, 10 y 11 de junio, con entradas durante esos cuatro días al precio especial de 3,5 euros en cualquier película de la cartelera.

En total, más 320 cines se han adherido a esta edición, cuya venta de entradas comenzará a partir del miércoles 3 de junio por internet, tanto en las webs de los cines como en las webs tradicionales de venta de entradas o en taquilla.

La iniciativa, organizada por la Federación de Distribuidores Cinematográficos (FEDICINE), la Federación de Cines de España (FECE) y Ministerio de Cultura, busca mostrar el agradecimiento de la industria a todos los espectadores y fomentar la asistencia a salas de cine como un hábito social y cultural.

Esta nueva edición de la Fiesta del Cine contará, un año más, con un spot realizado por la Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Cataluña. Este año el Spot ha sido creado por los alumnos del proyecto Ópera Prima de ESCAC y rinde un homenaje a su cine favorito con un género, un musical, que no se había utilizado hasta ahora, generó que el director de la pieza Adrián Pachón, ya ha utilizado en su exitoso cortometraje de graduación de ESCAC llamado 'Terapias y Mazmorras'.

El spot cuenta con guion de Adrian Pachón e Irene Almirante y música original de Arnau Ferrer, bajo la dirección de Adrián Pachón. Aarón Vilarinho se ha encargado de la dirección de fotografía, Irene Almirante de la Dirección de Arte y Pol Arazuri de la Producción Ejecutiva. VFX a cargo de Animum. El spot está protagonizado por Arlet Gijón.

El mejor resultado que ha obtenido la Fiesta del Cine en todas sus ediciones fue en octubre de 2016, con 2,6 millones de espectadores, seguido de octubre de 2019, con 2,3 millones de asistentes.