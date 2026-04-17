FlixOlé celebra el Día del Libro ensalzando a Valle-Inclán y clásicos como Los santos inocentes, Gulliver o El camino

FlixOlé celebra el Día del Libro ensalzando el esperpento y clásicos como 'Gulliver', 'Bodas de sangre' y 'El camino' - FLIXOLÉ

MADRID, 17 Abr. (CulturaOcio) -

FlixOlé se adelanta al Día del Libro lanzando, desde este viernes 17 de abril, dos colecciones especiales. La primera agrupa películas "esperpénticas", entre las que destaca una versión remasterizada de 'Gulliver', que traslada el clásico literario a un pueblo castellano con Fernando Fernán Gómez como protagonista. Por otra parte, la plataforma hace un recorrido por la historia de la literatura con adaptaciones de clásicos como 'El camino', 'Los santos inocentes' o 'Bodas de sangre'.

Bajo el título 'Viaje hacia el esperpento', FlixOlé agrupa una selección de películas que pueden relacionarse, de una forma u otra, con el género literario creado por Ramón María Valle-Inclán. El autor de 'Luces de bohemia' proponía una combinación de humor y tragedia para retratar la España del momento desde una mirada crítica.

Desde Luis García Berlanga hasta Rafael Azcona, con películas como 'Plácido', 'El verdugo' o 'Vivan los novios', pasando por adaptaciones de novelas de Valle-Inclán como 'Divinas palabras' o 'Luces de Bohemia', el servicio de streaming propone una selección de 22 filmes que muestran la realidad del país desde un prisma satírico único.

La película 'Gulliver' (1977) encabeza la colección en una versión remasterizada por FlixOlé y Mercury Films, que llegará a la plataforma el 17 de abril. Su director, Alfonso Ungría, asegura a la plataforma de streaming que "va a causar asombro entre el público que la vea ahora por primera vez; se preguntarán cómo se pudo hacer una película así en aquella época".

"Utilizamos el título y el espíritu de la novela 'Los viajes de Gulliver'", explica el cineasta, relatando cómo trabajaron "el concepto de charlotada, o esperpento en términos valleinclanescos, mostrando un mundo de liliputienses que podía gestionar su propia vida y luchar contra un gigante".

La película ambienta su trama en un pequeño pueblo castellano habitado únicamente por liliputienses. Allí preparan las funciones que, cada verano, presentan por los distintos pueblos y que tan de moda estaban en la España del momento. La llegada al pueblo de un hombre que huye de la policía, a quien da vida Fernán Gómez, hará que se tambalee el orden establecido en el lugar.

Completan la colección cintas como 'El pisito' de Marco Ferreri e Isidoro M. Ferry, el retrato de la movida madrileña de Pedro Almodóvar 'Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón' y algunas propuestas del cineasta actual más esperpéntico, Álex de la Iglisia, como 'El día de la bestia' o 'Balada triste de trompeta'.

'CLÁSICOS BÁSICOS' PARA CELEBRAR EL DÍA DEL LIBRO

FlixOlé también lanzará una colección titulada 'Clásicos básicos'. Se trata de una selección de películas que adaptan algunas de las grandes obras de la literatura española como 'El camino' (Ana Mariscal, 1963), 'La tía Tula' (Miguel Picazo, 1964), 'Los santos inocentes' (Mario Camus, 1984), 'Bodas de sangre' (Carlos Saura, 1981) o 'El abuelo' (José Luis Garci, 1998).

Este especial contará con dos nuevas incorporaciones a la plataforma: 'El príncipe encadenado' (Luis Lucia, 1960), versión cinematográfica de 'La vida es sueño' de Calderón de la Barca, y 'Territorio comanche', basada en la novela homónima de Arturo Pérez-Reverte.