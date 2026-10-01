FlixOlé celebra a Mariano Ozores en su centenario con un especial de más de 70 títulos

FlixOlé recuerda a Mariano Ozores, maestro de la comedia española, con un especial de más de 70 títulos - FLIXOLÉ

MADRID 1, (EUROPA PRESS)

El 5 de octubre se cumple el centenario del nacimiento del director madrileño Mariano Ozores, leyenda de la comedia y uno de los cineastas más prolíficos del cine español. A modo de homenaje, FlixOlé lanza este viernes una colección especial compuesta por casi 70 títulos que recorren su medio siglo de trayectoria.

Bajo el sello de su estilo, la colección reúne algunos de sus filmes más destacados, desde su debut con Las dos y media... y veneno (1959) hasta su último trabajo para la televisión, El sexólogo (1994). Títulos como 40 grados a la sombra, ¡Cómo está el servicio! o parodias de Al este del oeste son solo algunos de los ejemplos de un catálogo que abarca desde el humor surrealista de La hora incógnita hasta la sátira política de ¡Que vienen los socialistas!. Todo ello contando, además, con todas las leyendas de la comedia española como Lina Morgan, José Luis López Vázquez, Alfredo Landa, Gracita Morales y, por supuesto, sus hermanos Antonio y José Luis Ozores.

Ozores rodó de forma incansable, llegando a firmar hasta seis películas en un solo año. Aunque la crítica ignoró su cine de bajo presupuesto, su obra fue finalmente reivindicada por retratar la cotidianidad y los cambios sociales de España, un legado coronado con el Goya de Honor en 2016.

Bajo su dirección nacieron fenómenos sociológicos como el 'landismo' en los años 70. Con títulos como Manolo la nuit o Jenaro, el de los 14, plasmó con humor a una sociedad que ansiaba una modernidad que aún no sabía cómo alcanzar.

FLIXOLÉ RECOGE EL FENÓMENO DE ANDRÉS PAJARES Y FERNANDO ESTESO

Junto a sus recordadas colaboraciones con Paco Martínez Soria en Es peligroso casarse a los 60 o con Gracita Morales en Objetivo BI-KI-NI, completa el gran catálogo lanzado por FlixOlé la etapa más erótico y festiva del director: la mítica saga que protagonizó el dúo formado por Andrés Pajares y Fernando Esteso durante los años 80, en plena época del Destape.

Convertidos en los héroes del currante medio, la plataforma reúne las nueve películas en las que ambos actores compartieron pantalla y que batieron récords absolutos de taquilla en el cine nacional. Títulos emblemáticos e imprescindibles de la cultura popular como Los bingueros, Los energéticos, Yo hice a Roque III, Los liantes o Agítese antes de usarla cierran este exhaustivo viaje por el legado del director.